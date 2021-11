Premio “Filippo Basile 2021”, due progetti della Città Metropolitana di Messina tra le “Segnalazioni d’eccellenza”

25 Novembre 2021 12:34

Messina: si è svolta online, il 24 novembre 2021, la cerimonia conclusiva del premio “Filippo Basile”, giunto alla XIX edizione

Si è svolta online, il 24 novembre 2021, la cerimonia conclusiva del premio “Filippo Basile”, giunto alla XIX edizione. Alla Città Metropolitana di Messina, nello specifico alla Segreteria Generale e alla V Direzione, sono state assegnate due prestigiose “segnalazioni d’eccellenza” per la realizzazione di importanti progetti di formazione, posti in essere nel 2021. Per la sezione A “Reti e sistemi informativi” è stato premiato il progetto “Futuri cittadini responsabili” coordinato dal dirigente della V Direzione, dott. Salvo Puccio. Ad un’ampia platea di scuole di ogni ordine e grado del territorio siciliano è stato proposto un itinerario interattivo di educazione alla responsabilità verso il futuro della vita sulla terra. Il progetto in questione è stato attuato dal funzionario responsabile Nodo In.F.E.A. dott. Giuseppe Cacciola e dalla dott.ssa Grazia La Fauci. Inoltre, hanno partecipato alla sua realizzazione il Centro di Educazione Ambientale AssoCEA Messina APS, presieduto dall’ing. Francesco Cancellieri, la dott.ssa Giovanna Lucia Piangiamore, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed il prof. Vincenzo Piccione dell’IRSSAT (Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio). Durante la premiazione, ha espresso vivo apprezzamento per il progetto il presidente dell’INGV, il prof. Carlo Doglioni.

Per la sezione B, “Processi formativi/progetti formativi”, il riconoscimento è andato a “Progettare per ripartire”, un iter formativo diretto dalla Segretaria Generale, avv. Maria Angela Caponetti con la collaborazione della dott.ssa Giovanna D’Angelo, realizzato con la collaborazione dell’ANCI, nell’ambito del progetto nazionale “Metropoli strategiche”, con la docente dott.ssa Matilde Ferraro, che ha seguito l’intero iter didattico. Si è trattato di un percorso di apprendimento e confronto formulato per accrescere le competenze del personale dell’Ente e dei referenti tecnici dei Comuni partecipanti in materia di programmazione e progettazione europea. Partendo dall’analisi del contesto dei fabbisogni specifici della Città Metropolitana e del suo territorio, il progetto ha fatto incontrare le funzioni di area vasta, proprie dell’Ente, compendiandole con le esigenze specifiche dei Comuni, inclusi quelli più piccoli. A tal fine, sono state scelte alcune aree tematiche su cui agire, individuando così un set di Programmi Europei sui quali è stata concentrata l’attività formativa. I partecipanti, oltre ad acquisire un ampio ventaglio di strumenti per individuare i bandi di finanziamento, analizzarli e redigere una proposta progettuale, hanno elaborato con la dott.ssa Ferraro le “Linee guida” che consentiranno la replicabilità dell’intervento in più contesti, nell’ambito dell’Ufficio Europa Metropolitano.

La cerimonia di premiazione, svolta quest’anno online, è stata introdotta dai saluti di Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF e da Salvatore Cortesiana, Coordinatore Gruppo AIF-Pubblica Amministrazione e Responsabile del Premio F. Basile. Subito dopo si sono succeduti gli interventi di alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico,. Hanno relazionato: Matteo Zocca (Formatore – Emilia Romagna),Giacomo Prati (Formatore – Emilia Romagna) Rosetta LoIacono (Università di Catania), Veruska Subicini (Regione Umbria), moderati da Gianni Agnesa (Project Manager FormezPA- Sardegna) e da Viviana Olivieri (Formatrice – Veneto). La seconda sessione dell’incontro, dedicata alla presentazione e alla premiazione dei progetti, è stata moderata da Beatrice Lomaglio Vicepresidente Nazionale AIF e da Salvatore Cortesiana, che ha dato delle anticipazioni riguardo alla prossima edizione. La XX del premio “Basile” si svolgerà a Siracusa, presumibilmente nel mese di maggio.

Dalla sala Boris Giuliano di Palazzo dei Leoni, hanno partecipato all’incontro la Segretaria Generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti, il Funzionario Dott. Giuseppe Cacciola e la dott.ssa Giovanna D’Angelo. Il Premio è stato istituito in ricordo di Filippo Basile, Dirigente dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, assassinato il 5 luglio 1999, il cui operato si segnalava per l’impegno profuso nel lavoro, per l’attenzione alla qualità delle e per la costante spinta al miglioramento delle competenze professionali. Per tenere vivo il suo ricordo e per tradurne in concreto l’esempio di rettitudine e attaccamento al dovere, il premio “Basile” individua ogni anno le migliori esperienze di formazione nella Pubblica Amministrazione e le rende note, in un ambito più ampio, affinchè possano diventare occasione di miglioramento delle competenze del personale e, di conseguenza, della qualità dei servizi offerti ai cittadini.