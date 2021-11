Premio Anassilaos 2021 a Reggio Calabria: due gli incontri collaterali previsti

8 Novembre 2021 21:32

Reggio Calabria: nell’ambito della consegna del Premio Anassilaos 2021 due gli incontri collaterali previsti

Nell’ambito della consegna del Premio Anassilaos 2021 due gli incontri collaterali previsti. Venerdì 12 novembre presso l’Hotel del Torrione a Reggio Calabria alle ore 17,00, congiuntamente con l’Hotel Del Torrione e la Libreria Ave Ubik, il giornalista, scrittore e saggista Raffaele Nigro, in occasione del Premio a lui conferito, presenterà, quasi in anteprima assoluta, a Reggio Calabria il suo ultimo romanzo, storico, epico, avventuroso ed insieme lirico, appena edito dalla Nave di Teseo, “Il cuoco dell’Imperatore”, che offre un ritratto inedito di Federico II di Svevia, il grande imperatore che ebbe il merito di valorizzare il Mezzogiorno d’Italia. L’Autore ricostruisce la sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto offre il ritratto di un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo: un paladino del diritto e della scienza in un secolo buio, un sostenitore della politica contro la violenza e il promotore di un progetto ambizioso di un’Europa unita ante litteram, di un Mediterraneo dei saperi e di una divisione tra il potere dei papi e quello dello Stato. A parlare del libro saranno il prof. Pietro Dalena, medievalista, e la Prof.ssa Francesca Neri, studiosa di letteratura. Domenica 14 novembre, invece, alle ore 17,00 presso lo Spazio Open, congiuntamente con lo stesso l’archeologo Antonio Corso, tra i maggiori studiosi ed esperti di Prassitele, lo scultore greco vissuto tra il 400 e il 326 a.C., considerato uno dei grandi maestri della scultura greca del IV secolo a.C. con Skopas e Lisippo, terrà una conversazione sul tema “Il ritratto di Ibico di Prassitele”, il grande poeta reggino vissuto nel VI secolo a.C. di cui restano un testo dedicato al tiranno Policrate e numerosi altri frammenti. L’eccezionalità della scoperta dello studioso è che fino ad adesso non si conoscono ritratti di Ibico. All’incontro interverrà il Prof. Daniele Castrizio, antichista, Università di Messina.