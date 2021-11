Poste Italiane: accordo con Confartigianato a sostegno delle imprese della provincia di Cosenza

12 Novembre 2021 13:06

Poste Italiane e Confartigianato Imprese Cosenza insieme per offrire tariffe agevolate per spedizioni e servizi di pagamento

Poste Italiane e Confartigianato Imprese Cosenza, hanno firmato un accordo riservato per offrire alle imprese associate della provincia di Cosenza tariffe dedicate per spedizioni nazionali e per servizi di pagamento. Grazie al suddetto accordo, tutte le quasi 8.000 imprese associate potranno accedere a Poste Delivery Business, la nuova offerta di corriere espresso per spedire documenti e merci destinati a privati e aziende, un servizio completo, flessibile e dedicato pensato per il mercato dell’e-commerce, che coniuga le caratteristiche del corriere espresso con la capillarità del network di Poste Italiane. L’offerta si distingue in Standard ed Express in base alle tempistiche di consegna ed è personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori a valore aggiunto. Poste Delivery Business può essere sottoscritto in modalità “prepagata”, con un borsellino che può essere caricato con importi variabili e sul quale saranno addebitati i costi delle spedizioni effettuate e in modalità “postpagata”, con pagamento a consuntivazione mensile.

Gli associati potranno inoltre usufruire di condizioni agevolate per i servizi relativi ai Pagamenti Digitali PostePay, pensati specificatamente per piccoli imprenditori, artigiani e attività professionali a conduzione familiare. “Codice PostePay” consente di accettare pagamenti effettuati attraverso una qualsiasi carta PostePay, senza la necessità di avere un Conto Corrente o un POS aggiuntivo e con la possibilità di gestire gli incassi con un APP dedicata. “Tandem MobilePOS” e “Tablet Mobile Fisico” consentono di accettare in mobilità o nella sede dell’Impresa i pagamenti effettuati con tutte le carte di pagamento aderenti ai circuiti per i quali è stata richiesta l’attivazione. Non è previsto canone mensile e tutte le transazioni possono essere gestite attraverso un APP disponibile per smartphone e tablet.

A disposizione di tutti gli associati, infine, c’è la PostePay Evolution Business, la carta di debito prepagata riservata alle Imprese. Semplice da richiedere e immediatamente attiva, la PostePay Evolution Business ha un plafond di 200mila euro ed è dotata di IBAN per disporre e ricevere bonifici nazionali e esteri. La carta inoltre può essere associata a un POS fisico, a un Mobile POS e al servizio Codice PostePay. “La convenzione stipulata da Poste Italiane e Confartigianato inoltre – precisa il Presidente Francesco Rotondaro – prevede nei prossimi mesi un aumento dei servizi e dei prodotti in convenzione disponibili per le Imprese associate”.

Per poter usufruire delle speciali condizioni, le Imprese associate di Cosenza e provincia dovranno richiedere a Confartigianato la richiesta di adesione da inviare, una volta compilata, all’indirizzo mail accordi_SCP@posteitaliane.it. Ulteriori informazioni sull’iniziativa al link https://www.confartigianato.it/vantaggi-per-gli-associati-convenzione-poste-italiane/ e sul sito www.poste.it.