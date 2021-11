Ponte sullo Stretto, vertice in corso a Palazzo Chigi: delegazione a confronto col Premier Draghi

17 Novembre 2021 16:11

L’incontro servirà a fare il punto della situazione sull’opera infrastrutturale che sorgerebbe tra Messina e Reggio Calabria

E’ in corso a palazzo Chigi un incontro tra gli sherpa del premier Mario Draghi e una delegazione dell’Intergruppo parlamentare sul Ponte dello Stretto di Messina guidata dalla presidente dell’organismo, il senatore Silvia Vono di Italia Viva. L’incontro servirà, spiegano fonti parlamentari, a fare il punto della situazione sull’opera e il suo impatto al Sud. Il partito di Matteo Renzi negli scorsi mesi ha trovato infatti in Parlamento alleati come Forza Italia e Lega che hanno deciso di condividere questa attività per dare un sostegno alla realizzazione della macro-infrastruttura, fondamentale per dare un apporto concreto alla ripresa dell’economia nel Meridione e in generale in tutta Italia. Il consenso all’interno di Camera e Senato è cresciuto con il passare delle settimane, andando a raccogliere il parere positivo anche di rappresentanti di Fratelli d’Italia e Pd, con qualche resistenza che arriva ancora maggiormente dal Movimento 5 Stelle. La volontà politica, però, adesso sembra esserci davvero e si attende con estrema attenzione l’esito (previsto in primavera) dei nuovi studi di fattibilità, cui il Ministro Enrico Giovannini ha scelto di finanziare.

Seguiranno aggiornamenti