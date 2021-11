Ponte sullo Stretto, venerdì 26 novembre dibattito tra ingegneri al Circolo Ufficiali Marina di Roma: i dettagli

24 Novembre 2021 17:45

Tra i relatori il Prof. Enzo Siviero e gli Ingegneri Fabrizio Averardi Ripari e Fabio Ripari

Continua il percorso di sensibilizzazione del Prof. Enzo Siviero in merito al tema del Ponte sullo Stretto. Si terrà venerdì 26 novembre 2021 a Roma, presso la sede del Circolo Ufficiali Marini in Lungotevere Flaminio, un dibattito tra esperti sull’opera di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Oltre al noto esperto padovano, nel ruolo di relatori saranno presenti gli Ingegneri Fabrizio Averardi Ripari e Fabio Ripari. Il programma prevede: la storia del progetto di attraversamento, le ragioni per realizzare l’opera, le caratteristiche dello Stretto di Messina e la scelta della soluzione, il progetto preliminare e definitivo, il grandi ponti nel Mediterraneo e nel mondo. Tutti temi che verranno dibattuti e discussi.