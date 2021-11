Ponte sullo Stretto, il Ministro Giovannini: “in assegnazione il progetto di fattibilità”

24 Novembre 2021 13:13

“Per il Ponte sullo Stretto è in avvio l’assegnazione per valutare la fattibilità. E’ una decisione importante, cruciale, che richiede una base che il progetto di fattibilità consentirà”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervenendo a un convegno sul Pnrr all’interporto di Nola. “La commissione ha scartato l’ipotesi del tunnel – ha spiegato – e bisogna valutare le due soluzioni, a una o a più campate. Nel Pnrr abbiamo comunque previsto investimenti per la velocizzazione dell’attraversamento, che già dal prossimo anno dovrebbe tagliare di un’ora i tempi per il trasbordo dei treni”. Per Giovannini, “il lungo periodo non deve farci dimenticare che si possono fare cose nel breve periodo per migliorare la vita dei cittadini e l’economia”.