Ponte sullo Stretto, il Ministro Giovannini: “progetto a campata unica è ipotesi più invasiva, nel 2022 i risultati degli studi di fattibilità”

5 Novembre 2021 17:31

Il Ministro delle Infrastrutture ha ricordato che sul tavolo sono state messe due ipotesi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto

Gli esiti dello studio di fattibilità per il Ponte sullo Stretto di Messina arriveranno nel corso del prossimo anno. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ai microfoni di Radio Uno. “La commissione tecnica ha messo sul tavolo due ipotesi: un ponte a campata unica, che però è un’ipotesi più invasiva dal punto di vista ambientale, e un ponte a più campate fatto in modo diverso”, ha spiegato Giovannini. Il progetto di fattibilità, ha aggiunto il ministro, servirà “per consentire al Parlamento e al governo di prendere una decisione. Nel corso dell’anno prossimo ci saranno gli esiti dello studio di fattibilità ma il punto è il finanziamento perché è un’opera particolarmente impegnativa”. Poche settimane fa il Ministro non aveva escluso l’opzione zero, ovvero la possibilità che l’infrastruttura potrebbe non essere realizzata. Questa volta, però, non ha fatto alcun riferimento e potrebbe quindi trattarsi di un buon segnale ai fini della messa in opera.