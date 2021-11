Ponte sullo Stretto, Bellanova: “basta affrontare il tema in modo ideologico. Pnrr? Una parte corposa del Parlamento non ha consentito uno sforzo maggiore”

2 Novembre 2021 11:16

“Il Ponte è utile, credo che anche all’interno del Governo trova grande consenso e su questo bisogna continuare a lavorare”, afferma il Viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova

“Quello del Ponte sullo Stretto è un tema che non si può affrontare in modo ideologico. Quelli del ‘no’ a tutto hanno già prodotto troppi danni in questo Paese. E’ un’opera utile perché avere la possibilità di una continuità territoriale significa rendere più competitivo non solo la Sicilia ma il sistema Paese”. Ad affermarlo il viceministro alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, durante il suo intervento sabato in occasione di ‘Futura’, la scuola di cultura politica destinata agli under 30 ideata dal presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e in corso a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. L’esponente lancia una frecciatina velata nei confronti del Movimento 5 Stelle, seguendo le parole rilasciate qualche giorno fa da Maria Elena Boschi.

“Non c’è il finanziamento nel Pnrr perché non è un’opera che si può completare entro il 2026 – ha aggiunto – . Si poteva fare uno sforzo in più? Sì, una maggioranza così composita questo sforzo non lo ha consentito. Ma il fatto che il Ponte sia utile credo che sia una posizione che anche all’interno del Governo trova grande consenso e su questo bisogna continuare a lavorare. Occorre dare questa opera importante al Paese”, conclude Bellanova.