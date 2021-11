Polistena, il Gruppo della Grande Polis chiede manutenzione urgente per il torrente Jerapotamo

28 Novembre 2021 11:52

Polistena, la nota del capo Gruppo della Grande Polis sulle condizioni del torrente jerapotamo

“Ormai da qualche anno in località Monte a causa della mancata Manutenzione degli anni addietro il torrente jerapotamo tra i vari danni causati ha spazzato via anche una briglia di contenimento che ormai si reggeva solo su qualche pietra”. Lo afferma in una nota Letterio De Domenico, capo Gruppo della Grande Polis.

“A tal proposito diversi cittàdini della zona dopo essere stati inascoltati per anni dagli amministratori comunali, si sono dovuti rivolgere addirittura ad uno studio Legale, per esettezza quello dell’Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo, infatti solo in seguito a ciò in data 31 Marzo del 2021 è intervenuta anche la Città Metropolitana facendo un sopralluogo dom i suoi tecnici per verificare lo stato della situazione ed eventuali provvedimenti di competenza da adottare. In seguito a tale sopralluogo la stessa Città Metropolitana indirizzava una Pec in data 13/05/2021 protocollo 35005, al Comune di Polistena alla Regione Calabria ed allo stesso Avvocato, dove oltre ad evidenziare lo stato di criticità in cui si trova il torrente Jerapotamo in generale, metteva in evidenza il fatto che il Ponte sito in tale località di competenza comunale è davvero molto pericoloso in quanto i plinti di fondazione delle pile sono completamente scoperti, inoltre lo stesso comune deve intervenire per ricostruire la Briglia che deve svolgere funzione di contenimento alle erosioni di materiale che nei periodi di maggior intensità temporalesca vengono trasportati verso valle. Si fa presente scrive la città Metropolitana “che il ripristino delle difese danneggiate riveste carattere di urgenza, onde evitare un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il costo per la realizzazione di tali opere si aggira intorno alle 300.000,00€. Visto quindi il pericolo imminente evidente e documentato e soprattutto vista la disponibilità economica che il comune ha chiediamo anche noi al Sindaco di intervenire con urgenza prima che un’altra tragedia come quella passata colpisca la nostra comunità”.