Polistena, il 12 novembre la consegna delle borse di studio della Fondazione Girolamo Tripodi

10 Novembre 2021 18:24

Il 12 novembre verrà effettuata la consegna delle borse di studio della Fondazione Girolamo Tripodi agli studenti più meritevoli di Polistena

Prosegue l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni. Dopo la consegna dei premi avvenuta lo scorso 19 ottobre presso l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona (RC) e l’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, un nuovo momento della II edizione dei “Premi di Studio Girolamo Tripodi” interesserà le scuole della città di Polistena.

Questa iniziativa, così come la precedente edizione, viene promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi in attuazione dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le attività della stessa, prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”.

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza. Sempre schierato per il riscatto degli ultimi, Mommo è stato protagonista di battaglie memorabili al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza in un avvenire improntato alla libertà e alla giustizia sociale. Nel corso del suo impegno politico e amministrativo ha avuto una grande visione del futuro, come quando, intuendo con largo anticipo l’ineludibilità della tutela dell’ambiente, si è strenuamente battuto con successo contro la costruzione della megacentrale a carbone di Gioia Tauro guidando una battaglia che oggi si dimostra assai lungimirante. Lungo tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose divenendo un punto di riferimento per quanti, non solo in Calabria, sono impegnati nella lotta per l’affermazione della legalità e per sconfiggere la ‘ndrangheta.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato la prima e finora unica stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Nella giornata del 12 novembre verranno premiati i più brillanti diplomati dell’anno scolastico 2020/2021 delle due scuole di Polistena interessate.

La premiazione degli studenti, concordata in collaborazione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Istituto Istruzione Superiore “Giuseppe Renda”, con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 09,30;

Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Reggio Calabria, con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 11,00.

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.