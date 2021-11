Italia, missione Playoff Mondiali: regolamento, avversarie e teste di serie. Perché c’è da preoccuparsi… e perché no

16 Novembre 2021 22:37

L’Italia dovrà guadagnarsi l’accesso ai Mondiali del Qatar 2022 passando dai tanto temuti Playoff: nuova formula, due partite secche e altre 11 avversarie agguerrite. Ma nessuna vorrà incontrare gli azzurri

Era tutto, o quasi, nelle mani degli azzurri. Serviva una vittoria, possibilmente con un margine tale da sfruttare i due gol di differenza reti in più della Svizzera, ma quando l’Italia arriva a dover fare all-in all’ultima gara, spesso la sorte mette sul tavolo le carte sbagliate. Niente assi per Mancini nella serata di ieri, attacco spuntato (letteralmente, senza punte vere), centrocampo con la vena creativa arida e pure la difesa ha rischiato nel finale di combinare il pasticcio che avrebbe regalato alla modesta, ma ostica, Irlanda del Nord, un’incredibile vittoria. Lo zero a 0-0 vale quota 16 punti, la Svizzera liquida 4-0 la Bulgaria e si prende primo posto nel girone e posto in prima classe sull’aereo che porta ai Mondiali in Qatar. E l’Italia? Toccherà viaggiare in economy, ammesso che si riesca a trovare uno degli ultimi 3 biglietti rimasti passando per i Payoff.

Il regolamento dei Playoff

Nuovo regolamento per gli spareggi che mettono in palio gli ultimi 3 posti liberi per il Qatar. Ai Playoff sono qualificate di diritto le seconde di ogni girone delle qualificazioni, in aggiunta ci saranno le due migliori squadre di Nations League che non si sono qualificate come prime o seconde. Il sorteggio avrà luogo il 26 novembre a Zurigo (Svizzera) e formerà 3 “gironi” da 4 squadre. In realtà, si tratta solo di accoppiamenti e non di veri e propri gironi in quanto le partite saranno in gara secca con la formula di semifinali e finali. Due delle sei teste di serie verranno collocate in ogni girone e non potranno affrontarsi nella semifinale che verranno dunque giocate fra squadra testa di serie e squadra non testa di serie. Le due vincenti si affronteranno nella finale che metterà in palio, per ognuno dei tre gironi, l’ultimo posto utile per i Mondiali. In caso di eventuali parità si passerà da supplementari ed eventualmente rigori.

Le squadre qualificate ai Playoff (in grassetto le teste di serie)

Di seguito l’elenco delle squadre qualificate. L’Italia risulta fra le teste di serie nonostante molte squadre abbiano, sulla carta, totalizzato più di 16 punti. Quelle che erano inserite in gironi da 6 squadre, per equiparare i punteggi, perdono i punti guadagnati contro l’ultima in classifica, praticamente una squadra materasso da 2 vittorie facili: perdendo 6 punti, alcune squadre come ad esempio la Turchia 21 a 15 punti, scalano dietro gli azzurri.

Portogallo 17

Scozia 17

Italia 16

Russia 16

Svezia 15

Galles 15

Turchia 15

Polonia 14

Macedonia del Nord 12

Ucraina 12

Austria (Nations League)

Repubblica Ceca (Nations League)

Perché c’è da preoccuparsi e perché no

I Playoff sono un mini-torneo infernale. Tutto sommato è vero, almeno fino al giorno del sorteggio. L’urna di Zurigo potrà essere benevola o malevola con gli azzurri che, da testa di serie, affronteranno solo un’altra fra le squadre che sulla carta risultano più attrezzate per ambire ai Mondiali. E potranno farlo solo nell’eventuale finale. Le due gare secche, senza dunque andata e ritorno, non fanno dormire sogni tranquilli. Premesso che se l’Italia sarà quella vista nelle ultime gare, anche la piccola Macedonia potrebbe risultare uno scoglio complicato da superare, guardando le possibili avversarie al primo turno, solo la Turchia (dimenticatevi della squadra scarica vista a Euro 2021) potrebbe rappresentare un pericolo. Polonia, Austria, Repubblica Ceca e Ucraina sono mine vaganti, ma non di certo squadre imbattibili. La Macedonia è la squadra che tutti vorrebbero pescare.

Fra le teste di serie le squadre da evitare sono il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Svezia di Ibrahimovic: la prima per il talento e le potenzialità offensive, la seconda per il fastidioso modo di giocare che si accoppia (purtroppo) perfettamente a quello degli azzurri. Scozia, Russia e Galles sono ampiamente alla portata dei ragazzi di Mancini. Quel che è certo è che nessuna squadra vorrà affrontare l’Italia. Gli azzurri sono i campioni d’Europa in carica, la squadra con la miglior difesa e con maggior qualità e esperienza ad alti livelli. A marzo, nel pieno della stagione, saremo al top della forma, e si spera anche senza infortunati. Il mancato accesso diretto ai Mondiali ha tolto la possibilità di cullarsi troppo sugli allori: adesso è vietato sbagliare e l’Italia, qualsiasi avversaria avrà di fronte, giocherà al massimo della propria concentrazione. Il talento farà il resto.