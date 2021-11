Crotone, non se ne esce più: a Perugia altra sconfitta, la classifica resta complicata

20 Novembre 2021 18:22

Il Crotone perde, a Perugia, e la sua classifica rimane complicatissima: al Curi vincono i padroni di casa per 2-0

Il Crotone non si scuote, non riesce a uscire fuori dal periodo complicato. A Perugia arriva un’altra sconfitta per gli uomini di Marino, subentrato a Modesto qualche settimana fa. Il campionato dei pitagorici, che hanno rivoluzionato l’organico in estate per puntare in maniera forte sui giovani, è iniziato malissimo e – senza una scossa, anche se c’è ancora del tempo – rischia di finire peggio. Al Curi è la squadra locale a vincere col più classico dei risultati, 2-0: un gol per tempo, di Lisi alla mezz’ora e di Matos nel finale, regalano i tre punti agli uomini di Alvini. La nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 13ª GIORNATA

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 14:00

Frosinone-Lecce 0-0

Pordenone-Ascoli 0-1

Spal-Alessandria 2-3

Ternana-Cittadella 1-1

ore 16:15

Perugia-Crotone 2-0

ore 18:30

L.R. Vicenza-Brescia

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14:00

Parma-Cosenza

Reggina-Cremonese

ore 16:15

Monza-Como

ore 20:30

Pisa-Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 24 Lecce 24 Pisa 22 Reggina 22 Frosinone 22 Ascoli 21 Cittadella 20 Perugia 20 Benevento 19 Cremonese 19 Como 19 Monza 18 Ternana 17 Parma 16 Cosenza 14 Spal 14 Alessandria 11 Crotone 8 Vicenza 4 Pordenone 3

PROSSIMO TURNO SERIE B (14ª GIORNATA)

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

ore 18:00

Crotone-L.R. Vicenza

ore 20:30

Lecce-Ternana

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Cosenza-Spal

Frosinone-Pordenone

ore 16:15

Brescia-Pisa

ore 18:30

Perugia-Cittadella

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 20:30