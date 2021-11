Percorsi formativi di inserimento sociale a Messina, Gioveni: “grande opportunità, ma si rispettino i tempi degli attuali tirocini di inclusione”

5 Novembre 2021 13:08

Libero Gioveni, capogruppo messinese di Fratelli d’Italia, fa chiarezza sul progetto che aveva coinvolto 179 cittadini che nel 2019 avevano presentato istanza di partecipazione al bando relativo ai tirocini di inclusione sociale finanziato con 1 milione e 79 mila euro dei fondi Pon Inclusione

“Ben vengano le opportunità date ai residenti nelle zone di Risanamento con i fondi Pon e Poc finalizzati a dei percorsi lavorativi di inclusione sociale, ma vorrei ricordare che questa Amministrazione dei simili percorsi rivolti ad altre fasce sociali deboli li ha già iniziati senza però far completare loro il periodo di 12 mesi previsto!”.

Con queste parole il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, intende fare chiarezza sul progetto che aveva coinvolto 179 cittadini che nel lontano mese di giugno 2019 avevano presentato istanza di partecipazione al bando relativo ai tirocini di inclusione sociale finanziato con 1 milione e 79 mila euro dei fondi Pon Inclusione, che però adesso rischia di essere ancor più discriminato rispetto a quello, certamente lodevole, presentato ieri.

“Proprio il 12 ottobre scorso, infatti – spiega Gioveni – avevo presentato una interrogazione a risposta scritta (che peraltro ancora non è arrivata) per manifestare tutta l’amarezza e la delusione degli aventi diritto che erano stati chiamati a svolgere le attività in ritardo (qualcuno addirittura solo dallo scorso mese di ottobre), e che quindi, anziché lavorare per 12 mesi percependo un reddito di 600 euro mensili per 20 ore settimanali in aziende pubbliche, private o del terzo settore (così come previsto nel bando), di fatto, dovranno completare la loro attività entro e non oltre il prossimo 31 dicembre!

Tale data limite che quindi non consentirà loro di lavorare per non più di 3, 4 o 5 mesi, purtroppo – prosegue il consigliere – è legata evidentemente all’anno di riferimento del finanziamento, ma è altrettanto vero che le chiamate in servizio nelle aziende si sarebbero dovute verificare già da quasi 2 anni e che, a causa principalmente della pandemia con conseguente chiusura delle aziende, erano rimaste nel limbo!

Risulta evidente quindi – evidenzia l’esponente di FdI – che a causa di eventi accidentali di tale portata, non si può pensare di non richiedere un prolungamento del periodo per questi giovani che, dopo non poche peripezie, finalmente si stanno ritrovando un impiego con possibilità anche che le stesse aziende li possano stabilizzare.

Ecco perché suona per loro come un “pugno nell’occhio” questo nuovo ma simile progetto presentato ieri – conclude Gioveni – che rischia quindi di generare la classica “guerra fra poveri” che va certamente evitata con il contestuale avvio, appunto (ed è quello che chiedo con forza all’Amministrazione) sia dei percorsi di accompagnamento all’abitare, sia della proroga degli attuali tirocini di inclusione che scadranno il 31 dicembre.