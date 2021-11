Pallacanestro Viola, Pelletteria Blitz nuovo sponsor della squadra neroarancio

27 Novembre 2021 14:42

Pelletteria Blitz diventa sponsor della Pallacanestro Viola per l’attuale stagione sportiva

Pelletteria Blitz diventa sponsor della Pallacanestro Viola per la stagione cestistica in corso.Blitz inizia la propria attività nel 1984 grazie all’intraprendenza di un giovane imprenditore con grande esperienza nel settore della pelletteria, delle calzature e degli accessori moda. Da una piccola boutique in via San Francesco da Paola al centro della città, nasce un’azienda con più punti vendita.

Sono il dinamismo e la professionalità, uniti alla cura per le esigenze della clientela e la selezione di prodotti di alta qualità proposti da un team di collaboratori affidabili ed esperti a spingere la crescita dell’azienda che oggi vanta 3 punti vendita dislocati tra Via S.Francesco da Paola ed il Corso Garibaldi di Reggio Calabria dove, oltre 20 Brand selezionati riscontrano le preferenze di una clientela soddisfatta, affezionata ed esigente.

Pelletteria Blitz offre ai soci del Trust e ai possessori di abbonamento stagionale uno sconto del 10% e invita alla prossima riapertura dell’intero Punto Vendita di San Francesco da Paola dove i clienti, oltre a stile e qualitá inconfondibili, troveranno un’ampia area esclusiva dedicata al Brand Piquadro.