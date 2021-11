Reggio Calabria, passaggio delle Consegne Interact al motto “Serve to change lives”

13 Novembre 2021 12:05

Avvenuta la cerimonia del passaggio delle Consegne Interact presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria

Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, si è svolto il cerimoniale del Passaggio delle Consegne alla presenza della Dirigente del Convitto, dr.ssa Francesca Arena, del Presidente del Rotary Reggio Calabria, dr. Giuseppe Foti, della delegata Rotary per l’Interact, dr.ssa Simonetta Neri, della referente Interact del Convitto prof.ssa Maria Rita Della Foresta, delle collaboratrici, prof.ssa Manuela Crimi e prof.ssa Rosamaria Cacopardo, nonchè di tutti i soci Interact “Convitto T. Campanella”. La cerimonia ha avuto inizio con il suono della campana seguito dall’inno nazionale, europeo e rotariano, momento in cui i presenti si sono alzati in piedi.

La dirigente dr.ssa Francesca Arena ha rivolto i saluti istituzionali agli ospiti, affermando che, nonostante tutte le difficoltà legate al Covid, il club non si è mai fermato, la “ruota” ha continuato a girare ininterrottamente poichè non è mai venuto meno l’obiettivo di condurre uno stile di vita naturale, pieno di valori e di ideali di amicizia, comprensione e servizio. Ha, inoltre, sottolineato l’importanza della costante sinergia tra il Convitto, il Rotary e l’ Interact nella realizzazione di progetti che caratterizzano il club nelle diverse annualità. Successivamente, nel segno di una ripresa in presenza di tutte le attività, la Dirigente ha invitato Melania Malavenda, la past president dell’a.s 2019/2020, a passare, e questa volta non virtualmente, il collare a Flavia Spanò, past president dell’a.s 2020/2021, garantendo anche a loro questo significativo momento del cerimoniale. A questo punto Flavia Spanò ha presentato i progetti realizzati durante il suo mandato, grazie alla partecipazione attiva e fattiva non solo dei soci, ma di tutta la scuola nei suoi tre ordini e con il contributo prezioso delle famiglie, dei docenti, della Dirigente del Convitto e del Rotary. Il presidente del Rotary, il dr. Giuseppe Foti, ha ringraziato la Dirigente per gli obiettivi raggiunti ed ha espresso i suoi complimenti agli studenti del Convitto, che, guidati da motivazione ed entusiasmo, hanno dimostrato serietà e senso civico. La referente dr.ssa Neri ha espresso la sua soddisfazione ai soci del club che si sono adoperati in maniera collettiva, silente ma forte, determinata e pacata, in un percorso non facile in cui, anche se distanziati e con mascherina, nel rispetto del protocollo, affiancati dalla loro Dirigente e dalla prof.ssa Della Foresta, sono riusciti nella loro mission.

Il cerimoniale è proseguito con il passaggio del collare e la spillatura a Micaela Fedele, presidente incoming dell’a.s 2021/2022. Il nuovo presidente ha esposto i progetti futuri incentrati sulla tutela del territorio, settima area di interesse del Rotary, e sull’inclusione per promuovere principi che costituiscono da sempre le fondamenta del Convitto al motto “serve to change lives”, servire per cambiare vite. La cerimonia si è conclusa con il rituale suono della campana e la consegna del gagliardetto del Rotary alla Dirigente.