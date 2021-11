Parma, la pazienza è finita. Il pari col Cosenza costa caro a Maresca: tecnico esonerato, al suo posto Iachini

24 Novembre 2021 11:15

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Parma, tecnico esonerato dopo il pari col Cosenza: il sostituto è Beppe Iachini

Ha un monte ingaggi monstre per la Serie B e si mette dietro anche qualche squadra di Serie A. E il ritorno in Serie A è ovviamente il suo primo obiettivo da inizio stagione. Per il Parma, però, le cose si fanno sempre più complicate e la pazienza a tempo concessa a Maresca è terminata. L’ex Juve, infatti, dopo il deludente e risicato pari interno contro il Cosenza è stato ufficialmente sollevato dall’incarico. Non ha pagato una scelta coraggiosa, fresca, giovane, ma inesperta. Un progetto durato poco e che adesso vedrà invece la presenza di un uomo esperto, di fiducia: il sostituto è infatti Beppe Iachini, tra i migliori conoscitori di questa categoria. Una scelta conservativa e pragmatica.