Simpatia, energia e personalità: Paolo Nicolosi di Messina strega tutti a “Tu si que vales” [VIDEO]

22 Novembre 2021 18:38

Paolo Nicolosi, giovane messinese di 21 anni, si è preso la scena a “Tu si que vales”, talent show in onda ogni sabato sera su Canale 5

Tanta energia, un sorriso smagliante, una grande simpatia e personalità da vendere. Paolo Nicolosi si è preso la scena a “Tu si que vales”. 21 anni, di Acquedolci, a Messina, ha ballato stregando tutti i presenti del talent in onda ogni sabato sera su Canale 5. Complimenti per tutti, da parte di Paolo, ragazzo down che balla da diversi anni. Maria De Filippi è la “bella bionda che non deve mollare mai”, Teo Mammucari il suo preferito e Sabrina Ferilli la “beddha”, così la chiama il giovane dopo che l’attrice gli ha fatto notare le sue origini siciliane.