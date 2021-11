Vaccini anti-Covid ai bambini tra 5 e 11 anni, Palù: “probabile via in Italia da lunedì”

24 Novembre 2021 12:17

“E’ una valutazione che verrà fatta progressivamente, ponderata con rischi e benefici”, ha affermato il presidente Aifa e membro del Cts

Sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai bambini nella fascia 5-11 anni, “l’Ema potrebbe anticipare una decisione tra oggi e domani”, in anticipo rispetto alla data prevista del 29 novembre. Lo ha affermato Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco e membro del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni di SkyTg24. Se la decisione dell’Ema arriverà entro dopodomani, ha ipotizzato Palù, “da lunedì potremmo avere in Italia il vaccino per i bambini”. “Non è escluso l’obbligo”, afferma ancora Palù.

Si tratta – ha spiegato a SkyTg24 – di “una valutazione che verrà fatta progressivamente, ponderata con rischi e benefici. I dati dell’epidemia ci stanno dicendo che la categoria 5-11 anni è quella che presenta il maggior numero di casi incidenti. Il quadro sta cambiando e anche i bambini sono ricoverati e non hanno patologie concomitanti, il rischio dell’infezione sta diventano molto superiore al rischio del vaccino che negli studi non esiste”. Infine, affrontando il quadro in maniera più generale, “assistiamo ad una crescita dei contagi non esponenziale ma lineare, alcune Regioni superano la soglie critiche per i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Molta attenzione ad evoluzione pandemia”, ha poi spiegato il presidente dell’Aifa.