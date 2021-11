Palmi, nota pizzeria vieta l’ingresso con regolare tampone negativo: “se il paragone con gli ebrei prima sembrava esagerato o addirittura blasfemo, adesso ci sentiamo davvero ghettizzati”

Una triste storia di discriminazione. Un sopruso completamente illegale persino rispetto alle già durissime e più che controverse normative vigenti. Una cittadina ha scritto a StrettoWeb una lettera che testimonia quanto accaduto ieri sera e a cui abbiamo deciso di dare voce affinché non accada mai più. Affinché in questa triste società soggiogata dalla paura, possa tornare un briciolo di umanità e normalità. E in ogni caso, affinchè quantomeno si rispettino le leggi vigenti che sono già particolarmente rigide e a nessuno salti in mente di andare oltre adottando discriminazioni illegali. Anche perché li cercheremo uno ad uno e li sbatteremo in prima pagina, supportando le forze dell’ordine affiche possano evitare simili soprusi.

“Cara redazione di strettoweb, stamattina vi scrivo ancora piena di rabbia e per l’episodio che ho vissuto sulla mia pelle ieri sera presso la nota pizzeria “Le Tre Farine” di Palmi. Attratta dalla buona nomea della pizza di questo locale, ho organizzato con mio marito e una coppia di amici una serata per provare questa pizza così buona, e per accertarmi che non ci facessero problemi all’ingresso ho persino telefonato giovedì, con tre giorni di anticipo, per chiedere se fosse consentito l’accesso con tampone negativo, in quanto tre su quattro non siamo vaccinati. Mi hanno assicurato di sì. Così sabato siamo andati a fare il tampone (tra l’altro il molecolare, che è anche il più affidabile) ed è risultato negativo. Piccola parentesi: non sono una no-vax e mi fa arrabbiare essere etichettata in questo modo. Ho fatto tutti i vaccini e credo che anche questo contro il Covid sia fondamentale per le persone fragili, gli anziani, i malati. Io ho deciso di non farlo in modo pienamente legittimo in quanto non è obbligatorio, e in scienza e coscienza in quanto tutti i medici con cui parlo mi assicurano che il Covid non colpisce in modo grave i giovani e io ho 29 anni e non ho patologie. Abbiamo anche visto come non serve ad evitare il contagio, in quanto ormai tutti conosciamo vaccinati con doppia dose che si sono contagiati e hanno contagiato, quindi anche gli appelli a vaccinarsi “per gli altri” non trovano alcun riferimento nella scienza. Credo, quindi, che l’anti-scienza sia soltanto in coloro che corrono a vaccinarsi persino da adolescenti soltanto per mangiarsi un hamburger al McDonald o per andare a vedere la Reggina, e poi però dicono che lo fanno per gli altri o per la scienza! Addirittura ho letto che in Svizzera offrono trenta minuti di sesso orale a chi si vaccina: mamma mia che alto livello di scienza!!! Chiudo la parentesi e torno a ieri sera: arriviamo alle Tre Farine e il cameriere all’ingresso ci blocca. Senza Green Pass non possiamo entrare. Ma noi abbiamo il tampone negativo, lo facciamo vedere, gli spieghiamo anche che giovedì ci avevano detto che andava bene e gli mostriamo il decreto legge che evidenzia chiaramente come con il tampone negativo si possa accedere in pizzeria al chiuso. Il cameriere ci risponde che c’è il nuovo decreto, noi gli spieghiamo e gli documentiamo che il nuovo decreto che limita l’ingresso ai soli vaccinati e guariti nei locali al chiuso entrerà in vigore dal 6 dicembre come tra l’altro ampiamente annunciato da tutti i media, ma lui insiste dicendo che il giorno precedente avevano avuto un controllo delle forze dell’ordine che gli avrebbero intimato di far entrare solo i vaccinati. Le avrei volute chiamare io le forze dell’ordine in quel momento, ma mio marito e i miei amici mi hanno invitato a desistere e allora con lo stesso tampone negativo siamo andati a mangiare una pizza e lasciare i nostri soldi in un locale che rispettava le leggi. Non voglio però accettare questa grave discriminazione e ho deciso di scrivere, consapevole della risonanza che strettoweb ha nel nostro territorio, perchè non credo sia giusto abbassare la testa e rimanere in silenzio di fronte a simili angherie. Io ero una di quelle che fino a qualche settimana fa guardava con ribrezzo ai manifestanti che paragonavano il Green Pass alla Shoah, era un confronto ridicolo, assolutamente esagerato, spropositato e persino blasfemo. Adesso però non credo di esagerare se dico che si respira quell’aria qui, mi sento ghettizzata, sembra un po’ come quel ‘Non si affittano case ai meridionali’, adesso ‘Non possono mangiare la pizza i non vaccinati’, anche se i non vaccinati hanno fatto un tampone negativo poche ore prima e quindi sono certi di essere sani e di non portare il virus, mentre i vaccinati non devono fare alcun controllo e quindi certamente porteranno il virus in ogni locale e creeranno altri focolai come sta accadendo da settimane con il contagio che aumenta nonostante l’88% della popolazione sia vaccinata e gran parte della vita sociale sia preclusa ai non vaccinati a meno che non facciano un tampone negativo e quindi sono certi di non essere contagiosi. Ma la cosa più grave, è che le nuove norme più restrittive entreranno in vigore il 6 dicembre e quindi quello che abbiamo subito ieri sera è assolutamente illegale, e se qualcuno mettesse in dubbio ciò che sto raccontando e mai avrei voluto raccontare, vi assicuro che sia io che mio marito e i nostri amici siamo pronti a testimoniarlo in ogni sede. Mi auguro che vorrete pubblicare questo mio amaro sfogo soprattutto perchè tramite una voce libera come la vostra ci possa essere un messaggio di legalità. Le leggi vigenti sono a mio avviso già assurde, folli, anti scientifiche e discriminatorie. Ma almeno ci si limitasse a seguire quelle, perché andare oltre diventa un grave sopruso illegale che può essere perseguito in termini di legge.

Da una giovane ghettizzata che si complimenta con il vostro modo di fare informazione, purtroppo isolato,

cordiali saluti e grazie per l’eventuale pubblicazione

Sofia“