Palmi, la pizzeria risponde con una pezza che è peggio del buco: il tampone negativo è equiparato al Green Pass per legge

29 Novembre 2021 16:12

Palmi, dopo la lettera di una cittadina a StrettoWeb la pizzeria “Le Tre Farine” ha risposto tramite facebook ma purtroppo la pezza è peggio del buco

Purtroppo la pezza è peggio del buco. Dopo l’articolo che abbiamo pubblicato stamani riportando la testimonianza di una cittadina, ci saremmo aspettati che i titolari del noto locale “Le Tre Farine” di Palmi cogliessero l’occasione per fare una bella figura, contattare la malcapitata tramite la nostra redazione e offrirle quella cena che ieri sera non le hanno consentito neanche di pagare. Le avrebbero semplicemente potuto chiedere scusa – perché può capitare a tutti di sbagliare – e rimediare. Ne avremmo dato ampia visibilità. E invece no. La replica affidata a un post su facebook è un durissimo attacco alla giovane e a StrettoWeb, come se lei volesse entrare in pizzeria clandestinamente (!!!) e come se la nostra testata stesse sostenendo un presunto illecito (!!!!).

“Una testata giornalistica locale ha pubblicato la lettera di una signora, priva di regolare green pass, che pretendeva di entrare nel locale sabato 27.11.2021 mostrando il solo tampone negativo” scrive l’autore del post, evidentemente facendo un po’ di confusione perché l’episodio che abbiamo raccontato dopo approfondite verifiche che ne accertassero la totale veridicità non si è verificato sabato 27 bensì domenica 28 novembre. La signora, inoltre, non “pretendeva” nulla che non fosse proprio diritto acquisito per legge dello Stato. Nel prosieguo del post, l’autore accusa StrettoWeb di aver pubblicato “un articolo dal titolo mendace e sensazionalistico” in cui “il giornalista, dando ampio spazio alla ricostruzione (falsa e non conforme alla legge) della cliente, non nascondeva il proprio atteggiamento da paladino degli indifesi, minacciando apertamente di “cercare uno per uno e di sbattere in prima pagina” i ristoratori“. In realtà le uniche falsità sono queste interpretazioni. Il titolo di StrettoWeb non è affatto mendace né sensazionalistico, ma riporta un fatto e una semplice dichiarazione della diretta interessata inserita tra virgolette. Il giornalista, inoltre, ha verificato come la ricostruzione sia assolutamente reale e conforme alla legge, e non ha mai minacciato di sbattere in prima pagina i ristoratori, ma ha espresso la propria intenzione – che conferma e ribadisce – di sbattere in prima pagina i ristoratori o qualsiasi altro imprenditore, gestore, responsabile di attività pubbliche o private, che si renda protagonista di soprusi e angherie che violano la legge, lanciando un invito a tutti i lettori affinché contattino la nostra redazione qualora dovessero essere a conoscenza di tali discriminazioni.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, giova precisare che il risultato negativo di un tampone è assolutamente equiparato al Green Pass per legge come reso noto dal sito del Governo in questo link: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514 dove l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha pubblicato il 22 luglio i dettagli sull’introduzione del Green Pass per i servizi della ristorazione svolti al chiuso. La stessa forma di Green Pass è stata poi introdotta, a partire dal 15 Ottobre, anche sul posto di lavoro di tutti i dipendenti italiani, che da ormai quasi due mesi si recano sul posto di lavoro anche con un tampone negativo (non per forza con il QR Code del Green Pass). Con questo tampone negativo (e quindi senza Green Pass, a cui il tampone negativo è equiparato) è possibile salire su un aereo nazionale e internazionale, è possibile andare in un altro Continente, è possibile andare allo stadio, in discoteca, nei musei, cinema e teatri, e a maggior ragione si può entrare in qualsiasi pizzeria anche al chiuso (almeno fino al 6 dicembre, quando entrerà in vigore il Super Green Pass che per poco più di un mese limiterà l’accesso ai soli vaccinati e guariti).



La ragazza, inoltre, telefonando giovedì alla pizzeria, aveva proprio specificato la propria richiesta e cioè se avrebbero accettato l’esibizione di un tampone negativo senza Qr Code da Green Pass, e ricevuta risposta affermativa, ha deciso di sottoporsi ad un molecolare (quindi il test più sicuro) soltanto per evitare di pagare quello rapido (meno sicuro), usufruendo del servizio del molecolare gratuito presente in più punti della provincia.

Conosciamo bene gli enormi sacrifici che tutti gli italiani, e in modo particolare i liberi professionisti e i titolari di attività commerciali, hanno compiuto e vissuto negli ultimi due anni. In tutti i modi possibili gli siamo stati e gli siamo vicini. Mai e poi mai ci permetteremmo o ci sogneremmo di andare contro chi lavora onestamente come certamente accade anche nella pizzeria di Palmi in questione. Mai avremmo voluto raccontare una storia simile e siamo convinti che la gravità dell’episodio sia legata ad una scorretta interpretazione – in buona fede – delle leggi vigenti, che sono state annunciate e varate in modo estremamente confusionario. L’intento del nostro articolo è proprio questo, com’è nella nostra natura: in modo sano e costruttivo denunciare ciò che non va affinché si possa migliorare. Affinché si eviti di perseverare, affinché anche dal punto di vista dell’esercente si possa evitare di rinunciare all’incasso di una fascia di clienti rimanendo al 100% nell’alveo del rispetto delle regole. Non ci appartengono alcuni commenti certamente forti che però non sono stati certamente pubblicati da StrettoWeb, bensì su facebook dove ognuno risponde personalmente di ciò che scrive. Ma se davvero l’intento è quello di “rispettare la legge“, giova ribadire che il tampone negativo è assolutamente equiparato al Green Pass e consente lo svolgimento di qualsiasi attività in cui ci si può recare con il Green Pass base.