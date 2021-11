Palmi, il titolare de “Le Tre Farine” a StrettoWeb: “siamo persone oneste che lavorano, quando ci hanno scritto ‘fascisti’ abbiamo pianto”

29 Novembre 2021 18:22

Palmi, il titolare della pizzeria “Le Tre Farine” ha chiarito la propria posizione ai microfoni di StrettoWeb: “ci hanno detto che dobbiamo chiedere il Qr code e ci siamo adeguati, facciamo il nostro lavoro onestamente ed è triste aver subito un mare di ingiurie e offese che stiamo ricevendo in queste ore. Addirittura ci hanno telefonato con l’anonimo dicendoci fascisti e nazisti, e lì ci siamo messi a piangere”

“Stasera non avevo neanche voglia di aprire. Io, i miei collaboratori: siamo distrutti dalle offese e dalle ingiurie che stiamo ricevendo. Addirittura ci hanno telefonato con il numero anonimo e ci hanno detto che siamo fascisti e nazisti. E’ stato troppo, ci siamo messi a piangere. Siamo persone oneste che lavorano, non è corretto dipingerci come criminali”. Christian Oppedisano, il titolare della pizzeria “Le Tre Farine” di Palmi, si sfoga ai microfoni di StrettoWeb raccontando il proprio punto di vista in merito alla triste vicenda di ieri sera che oggi abbiamo raccontato tramite la testimonianza di una ragazza. “Pensi che abbiamo dovuto assumere una persona per stare tre-quattro ore davanti alla porta per scannerizzare i Qr Code, si figuri se io ho voglia di controllare le persone ma purtroppo in questo momento storico ci sono queste regole a cui ci dobbiamo adeguare se vogliamo sopravvivere. Siamo stati chiusi, abbiamo fatto sacrifici enormi, ci sono ragazzi con un mutuo sulle spalle e sono stati letteralmente abbandonati da tutti. Adesso io sono sicuri della buona fede della ragazza, ma a noi ci hanno detto che possiamo far entrare solo con il Qr Code e ci siamo adeguati. Sabato sera abbiamo avuto un controllo da parte della Polizia del Commissariato di Palmi e oltre al Qr Code, abbiamo anche dovuto chiedere luogo e data di nascita per accertarci che fosse effettivamente quello della persona. Poi se uno viene con il Qr Code di un altro, io non ho cosa farci. Non è più un problema mio, io il mio dovere l’ho fatto. Non posso nè tantomeno voglio chiedere i documenti, non sono un controllore, io faccio pizze e lavoro con serietà e onestà. Mi dispiace aver generato sofferenza ma vi assicuro che quella che oggi si è ritorta contro di noi è stata molta di più. I commenti generati sono stati cattivi e violenti. Siamo persone per bene che lavorano con grandi sacrifici, adesso siamo costretti a districarci in una serie di norme vaste, complesse, confusionarie. Sicuramente noi ci teniamo alle regole e chiediamo il Qr Code, non so in quanti lo fanno. E’ un momento storico molto duro ed è praticamente impossibile generare positività“.

Oppedisano ha dimostrato tutta la propria buona fede e onestà che lo contraddistinguono; ferma restando l’indicazione del governo che ritiene validi per l’accesso ai locali con Green Pass base anche i referti dei tamponi negativi. Un dettaglio non indifferente in quanto non tutti i tamponi automaticamente rilasciano il Qr Code del Green Pass, e paradossalmente proprio i più sicuri (molecolari) non rilasciano Qr Code del Green Pass: ci auguriamo che le autorità competenti possano mettere in atto con praticità sui territori queste norme promuovendo presso tutti gli esercenti quanto è ufficialmente pubblicato sul sito del Governo, evitando ulteriori equivoci e fraintendimenti che vanno a generare simili episodi tra cittadini e titolari di attività che mai vorrebbero scontrarsi tra loro in un Paese normale.