Pallone d’Oro 2021, dalla Spagna svelati podio e vincitore: l’Italia resta a mani vuote?

29 Novembre 2021 11:48

Il quotidiano spagnolo Marca svela podio e vincitore del Pallone d’Oro 2021: Messi favorito numero 1, l’Italia non sarebbe nemmeno sul podio

Questa sera, presso il Théâtre du Châtele di Parigi, verrà effettuata la cerimonia di Consegna del Pallone d’Oro 2021, il premio consegnato da France Football, arrivato quest’anno alla sua 65ª edizione. Un felice ritorno, dopo la mancata consegna della passata stagione causa Covid. Tanta l’attesa per conoscere il nuovo vincitore, con la speranza che possa essere uno degli azzurri che hanno trionfato quest’estate all’Europeo. Speranza che, secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, sembra destinata a rimanere tale. Secondo un’indiscrezione di Marca infatti, i calciatori presenti questa sera sul podio sarebbero già stati informati. Il vincitore dovrebbe essere Lionel Messi, arrivato a quota 7 trofei in carriera. L’argentino vincitore della Copa America, avrebbe battuto la concorrenza di Lewandowski (rimasto a mani vuote dopo la strepitosa stagione 2020) e Benzema. Dovesse essere confermato tale ordine, al di là dei discorsi relativi al merito dell’ennesimo Pallone d’Oro dubbio assegnato al fuoriclasse argentino, farebbe sicuramente più rumore non avere nemmeno un italiano sul podio, in particolar modo Jorginho che si è portato a casa Europeo e Champions League.

La lista completa dei finalisti

Jorginho, Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Kjaer, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Messi, Cristiano Ronaldo, Kantè, Mbappè, Benzema, Mahrez, Gerard Moreno, Pedri, De Bruyne, Lukaku, Lewandowski, Haaland, Sterling, Kane, Foden, Mount, Ruben Dias, Neymar, Salah, Modric, Suarez e Azpilicueta.