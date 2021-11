Pallavolo, Akademia Sant’Anna trionfa nel derby contro Santa Teresa: il 3-0 vale il 6° successo stagionale

21 Novembre 2021 11:12

Festa al Palatracuzzi, Spettacolo in tribuna e super Akademia Sant’Anna: le messinesi rifilano un 3-0 a Santa Teresa che vale il 6° successo stagionale

Una giornata di festa sportiva meravigliosa, come non si vedeva da tanto al Palatracuzzi. Spettacolo bellissimo in tribuna, grazie alla coreografia organizzata dalla squadra di casa e ad un pubblico caldissimo e numerosissimo, proveniente anche da Santa Teresa, che ha colorato le tribune dell’Impianto di Messina. Cornice perfetta per una grande partita in campo, con le due formazioni che si danno battaglia ma, alla fine, ad avere la meglio è una solidissima Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, con un rotondo 3-0, fa proprio il derby messinese e raggiunge la sesta vittoria in altrettante gare del torneo di B1. Una vera e propria festa, dunque, che ha regalato tante emozioni e che ha accompagnato la netta vittoria delle ragazze allenate da Nino Gagliardi, capaci di essere inarrestabili in alcuni momenti del match e di saper gestire al meglio anche i particolari momenti di pressione.

Per la Sicom confermato lo starting six dell’ultimo match. Sulla diagonale palleggiatore – opposto Muzi – Varaldo, schiacciatori Martilotti e Liguori, centrali Composto e l’ultima arrivata Cardoni, libero Pisano.

Dall’altro lato la formazione di coach Jimenez risponde con al palleggio Agostinetto opposta Bertiglia, schiacciatori/ricevitori Silotto e Marino, reparto centrale con Bilardi e Cecchini, libero Quiligotti.

Ad inizio partita prova a scappare Santa Teresa con un +2 iniziale subito annullato grazie all’ace di Valentina Martilotti. Le ospiti tentano un nuovo strappo ma Akademia riesce a ricucirlo e a trovare il sorpasso griffato ancora una volta dalla n.6 di Messina che da il là ad un break di 4-0 che vale il +3 delle ragazze allenate da Gagliardi. Timeout di Jimenez che interrompe per un momento la striscia positiva della Sicom che, però, rimette subito la palla a terra nel campo avversario e gestisce con sicurezza il margine di vantaggio costruito rosicchiando poco alla volta qualche punto a Santa Teresa. Le ospiti difendono con ordine ma gli attacchi di Akademia sono letali ed arriva il +5 a metà set che costringe al nuovo time out il Tecnico della formazione ospite. La squadra di casa non vuole saperne di allentare la pressione e continua ad allungare sulle avversarie con un ottimo turno in battuta di Ambra Composto. Santa Teresa prova a rifarsi sotto ma la Sicom gestisce il vantaggio con determinazione fino al 25-18 che vale il primo set di gioco.

Inizio del secondo parziale tiratissimo: Akademia prova lo strappo portandosi anche sul +3 ma le ospiti sono attente e, a poco a poco, riescono ad appaiare nel punteggio Muzi e compagne (8-8). Prontissima la reazione di Messina che rimette subito la testa avanti e piazza un perentorio break di 3-0 che vale il nuovo +3. La partita adesso vive di strappi continui. Le ragazze allenate da Jimenez tentano di nuovo di agganciare le atlete di casa e trovano il -1. Prima Muzi e poi Martilotti ricacciano indietro le ospiti che, però, dal canto loro giocano con la lucidità necessaria per rifarsi sotto e trovare il punto del 14-14. Al termine di un’azione lunghissima Liguori e Varaldo riportano avanti la Sicon ma per l’ennesima volta Santa Teresa trova i punti necessari a pareggiare i conti (16-16). Fase delicatissima del match. Le padrone di casa piazzano un nuovo break di 3-0 che impensierisce Santa Teresa e costringe il coach ospite al time out. Le ospiti interrompono il digiuno e si riavvicinano pericolosamente, costringendo questa volta Gagliardi a richiamare in panchina le sue. Santa Teresa, però, non interrompe la striscia positiva ed addirittura trova il sorpasso (22-21) che costringe ancora il Tecnico messinese al time out. Al rientro in campo prima Barbara Varaldo riporta le due squadre in equilibrio e poi Martilotti griffa il contro-sorpasso. Finale di set incandescente con le santateresine che non vogliono saperne di mollare. Alla fine, però, è 25-23 per Akademia.

Messina è decisa a chiudere i conti e parte benissimo nel terzo set. Le ospiti tentano di giocarsela ma la Sicom non ha intenzione di rischiare e, con un break importante, allunga fino al +5 (10-5). La Farmacia Schultze prova a rifarsi sotto ma questa volta le messinesi non lasciano niente al caso e tengono le avversarie a debita distanza. Nemmeno i time out del Tecnico ospite riescono ad alleggerire la pressione di Akademia che, punto dopo punto, si porta fino al 25-15 che vale terzo set e vittoria finale.

“Sapevamo non sarebbe stata una partita facile ed infatti nei primi due set c’è stato equilibrio – questo il commento a caldo di Mister Nino Gagliardi – ma le mie ragazze hanno fatto davvero bene e non hanno perso lucidità. Sono felice per tutto il gruppo e per la società, in particolare per il Presidente che non ci fa mai mancare la sua presenza ed il suo incoraggiamento. Ci godiamo questa vittoria per qualche ora e da domani mattina attenzione puntata su Terrasini, campo pieno di insidie“.

Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna Messina – Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva: 3-0 (25-18, 25-23, 25-15)

Akademia Sant’Anna: Varaldo 7, Fabbo, Composto 16, Martilotti 13, Anselmo, Muzi (C) 2, Quarto, Iannone, Liguori 7, Garofalo, Pisano (L), Cardoni 6. All. Gagliardi, Ass. Mori

Santa Teresa di Riva: Cecchini 4, Bilardi 8, Quiligotti (L), Mercieca, Amaturo, Agostinetto 2, Silotto 6, Ferrarini 1, Marino 11, Bertiglia 9. All. Jimenez, Ass. Prestipino.

Arbitri: Spartà e Grasso