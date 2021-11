Pallacanestro Viola-Meta Formia, coach Bolignano: “ora ci divertiamo. Playoff? A gennaio tireremo le somme”

7 Novembre 2021 21:37

Coach Domenico Bolignano analizza Pallacanestro Viola-Meta Formia ai microfoni di StrettoWeb: una vittoria importante per una squadra in crescita. E chissà che non si possa ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza…

Una vittoria attesa alla vigilia e confermata sul campo. La Pallacanestro Viola domina la sfida del PalaCalafiore contro Meta Formia, fanalino di coda del campionato, ottenendo la terza vittoria della stagione con il punteggio di 92-65. A parte il primo quarto di gara, non c’è stata praticamente storia fra le due formazioni con i neroarancio sempre in controllo della gara. La formazione reggina viene da un ottimo momento con due vittorie nelle ultime 3 gare, una delle quali in trasferta a Ruvo (vittoria on the road che mancava da oltre 1 anno). La sconfitta è arrivata contro la capolista Bisceglie, maturata solo nei secondi finali. Oggi un altro successo che permette di restare in scia al gruppo Playoff.

Nella conferenza stampa post gara abbiamo chiesto a coach Bolignano se, una volta archiviata la salvezza, la Viola possa ambire a qualcosa di più: “questo è un campionato molto equilibrato. Abbiamo vinto noi in trasferta e hanno vinto anche altre squadre. Anche squadre strutturalmente organizzate come Ruvo e Sant’Antimo possono avere un passo falso. Sono squadre che non appena prenderanno strada inizieranno a fare punti e risultati: già il fatto di aver fatto punti a Ruvo, squadra che crescerà nel tempo e che non credo che lascerà per strada altri punti, soprattutto in casa, è stato importante per cercare di accendere quella lampadina per sapere che siamo nelle condizioni di poterlo fare. Questa è una squadra che sta crescendo e in alcuni aspetti anche velocemente. Avremo modo di divertirci. Già ci divertiamo durante la settimana: facciamo allenamenti intensi e competitivi, usciamo dal campo con il sorriso, con la voglia di confrontarci e di sbatterci, siamo sulla strada giusta anche per fare qualche buon risultato in trasferta. Il campionato è lunghissimo, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili in questa prima parte di campionato, poi da gennaio in poi tireremo le somme e capiremo a cosa possiamo aspirare“.