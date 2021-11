Pallacanestro Viola-Agrigento, coach Bolignano: “nervosismo positivo se nasce dalla voglia di reagire, da limare le negatività”

21 Novembre 2021 21:19

Coach Bolignano analizza la sconfitta interna della Pallacanestro Viola contro Agrigento: una gara nervosa, ma ci sono degli aspetti che possono essere visti sotto un’altra luce

Partita tosta, avversario difficile (forse la squadra più attrezzata del campionato), diverse chiamate arbitrali dubbie e una sconfitta che, di certo non fa piacere, ma che non pregiudica il cammino positivo dell’inizio di campionato della Pallacanestro Viola. I neroarancio tengono botta nel primo quarto, poi Agrigento dilaga nei secondi 10 minuti. Nel secondo tempo è un continuo tentativo di rimonta con i siciliani che riescono a resistere e portano a casa una vittoria sofferta ma preziosa.

In conferenza stampa, coach Bolignano ha risposto alla nostra domanda sull’aspetto mentale della gara. Una partita che, sotto il profilo nervoso, ha ricordato la sfida contro Pozzuoli, avversario ostico e abile nel trovare il vantaggio necessario dalle situazioni più nervose della gara. Seppur si sia trattato, come sottolineato dal coach, di un momento diverso della stagione (primi turni), alcune negatività caratteriali vanno senza dubbio limate. Ma l’eccesso di grinta, quando deriva dalla voglia di reagire, secondo coach Bolignano può diventare una risorsa: “questa è una squadra che può crescere sotto tutti i punti di vista, anche sotto l’aspetto mentale. Il nervosismo viene fuori dal fatto che questa è una squadra viva, vera, che lotta, che si sbatte. È in proporzione al fatto che vogliamo una squadra pronta a reagire nei momenti difficili. Dobbiamo limare i momenti in cui ci facciamo coinvolgere dagli aspetti negativi. Questo è dato dal fatto che questa è una squadra che prova a sopperire, in alcuni momenti, alla differenza tecnica con l’agonismo, a provare a buttarsi su un pallone in più, rubare un rimbalzo, una palla o prendersi uno sfondamento. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare: questo è positivo, ma il nervosismo va limato. Ma il nervosismo nasce dal fatto che siamo una squadra istintiva e che in alcuni momenti è pronta anche nelle difficoltà a fare qualcosa in più”.