Palizzi: incontro per presentare al territorio le opportunità offerte dal Piano di Azione Locale

16 Novembre 2021 16:11

Si è svolto ieri l’incontro organizzato dal GAL Area Grecanica in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Palizzi per presentare al territorio le opportunità offerte dal Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020 dell’Area Grecanica alle aziende vitivinicole dell’Area Grecanica

Si è svolto ieri l’incontro organizzato dal GAL Area Grecanica in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Palizzi per presentare al territorio le opportunità offerte dal Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020 dell’Area Grecanica alle aziende vitivinicole dell’Area Grecanica. L’incontro si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Palizzi ed ha visto partecipare numerosi operatori della filiera vitivinicola. Dopo i saluti introduttivi del consigliere del CdA del GAL Area Grecanica e promotore dell’evento, Carmelo Pansera, ha preso la parola il neo eletto Sindaco di Palizzi, Avv. Umberto Felice Nucera, che ha rinnovato l’intento della sua amministrazione a collaborare con le numerose attività che il GAL realizzerà per l’attuazione del PAL Area Grecanica ed in particolare le iniziative riguardanti la filiera vitivinicola.

A seguire, il Presidente del GAL Area Grecanica, dott. Filippo Paino, ha esposto i due assi su cui attualmente si sta muovendo il GAL Area Grecanica: da un lato il rinnovo delle vesti del Gruppo di Azione Locale (con una revisione della Statuto ed un ampliamento della sua base sociale) e dall’altro l’attuazione del PAL Area Grecanica. Per quanto riguarda la filiera vitivinicola – ha continuato il Presidente Paino – il Piano di Azione Locale offre una grande opportunità alle imprese esistenti e nascenti del nostro comprensorio: grazie al progetto integrato “La Vigna del Padre”, già approvato e con un budget di 670.000 euro, il GAL offre alle imprese l’opportunità di migliorare la competitività del comparto vitivinicolo dell’Area Grecanica attraverso il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni e locali (vigneto di tutela e sperimentazione e vivaio per la coltivazione delle barbatelle) e la sperimentazione di nuovi vini (cantina sperimentale per le micro vinificazioni e annesso laboratorio di analisi). “Quello che vi stiamo dando stasera è un aut aut – ha concluso il Presidente del GAL Area Grecanica – se questa opportunità non verrà colta, l’Area perderà anche queste risorse. Non vi chiediamo di darci una risposta stasera, ma oggi possiamo cominciare a tracciare un percorso per metterci in rete ed iniziare a lavorare insieme”.

Dopo il Presidente Paino, ha preso la parola l’Ing. Piero Polimeni, Responsabile del PAL Area Grecanica, che ha illustrato nel dettaglio il Progetto Integrato La Vigna del Padre. Il Progetto sarà realizzato da una Rete di Imprese del Settore Vitivinicolo (Polo) operanti nell’Area Grecanica, cui si possono aggiungere imprese che operano per la promozione del territorio; questo raggruppamento di imprese indipendenti, comprese start up, organismi di consulenza e organismi di ricerca, avrà l’obiettivo di stimolare l’attività economica/innovativa della microfiliera vitivinicola dell’Area incoraggiando il lavoro e l’uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono la Rete/Polo. Alla Rete di Imprese potranno partecipare anche Operatori del Turismo Sostenibile per valorizzare la “Vigna del Padre” all’interno degli Itinerari Enogastronomici della Calabria Greca.

Il Progetto Integrato “La Vigna del Padre” sarà realizzato attraverso le seguenti Operazioni del Piano di Azione Locale:

Operazione 16.2.1.2 – Progetto Pilota “La Vigna del Padre”

Operazione 4.1.1.1 – Vigneto – Vivaio di Tutela e Valorizzazione dei Vitigni Autoctoni dell’IGT Palizzi (investimento collettivo)

Operazione 4.2.1.1 – Cantina Sperimentale per la Produzione dei Vini IGT Palizzi (investimento collettivo)

Il Progetto Integrato pertanto prevede la progettazione e la sperimentazione concreta, utilizzando conoscenze e tecnologie disponibili, di servizi innovativi a sostegno delle aziende vitivinicole del territorio grecanico che, per le ridotte dimensioni aziendali, non sono in grado di realizzare singolarmente i suddetti investimenti. L’attivazione di tali servizi innovativi comuni avrà come diretta ricaduta l’aumento dell’attrattività dell’Area dell’IGT Palizzi anche per la realizzazione di nuovi investimenti qualificati nel settore vitivinicolo. Il Progetto Integrato “La Vigna del Padre” costituirà una forte motivazione per i giovani e per i cittadini dell’Area Grecanica per avviare nuove iniziative imprenditoriali nel Settore Vitivinicolo.

L’idea della Vigna del Padre nasce dal lavoro di ricerca territoriale svolto dal GAL Area Grecanica nell’ambito del PSL Neo Avlàci 2007-2013 e dagli incontri con il Prof. Orlando Sculli che ha realizzato a Ferruzzano un Vigneto di Salvataggio in cui sono custoditi più di 100 vitigni autoctoni della provincia di Reggio Calabria e, tra questi, molti del territorio dell’Area Grecanica. Il Professore Sculli, presente all’incontro, ha dettagliatamente spiegato come è nata l’idea del Vigneto di Salvataggio che ha creato, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei vitigni autoctoni del nostro comprensorio, anche se questo comporta tempi lunghi e procedimenti complessi.

A conclusione dell’incontro numerosi interventi dei partecipanti, tra cui quello dell’Ing. Salvatore Orlando nella doppia veste di esperto che ha elaborato originariamente l’iniziativa proposta con il PAL approvato e di presidente della Cooperativa vitivinicola “Terre Grecaniche” ubicata a Palizzi. Nel dichiarare l’interesse a partecipare allo sviluppo del progetto, il suo intervento ha permesso di approfondire e rafforzare l’idea progettuale spiegandone i presupposti economici, sociali ed identitari che hanno portato alla sua genesi.L’incontro si è concluso dandosi appuntamento a breve per proseguire la discussione e coinvolgere il maggior numero possibile di operatori dell’Area.