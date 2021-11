Palermo, la calciatrice Vittoria Campo muore per un malore improvviso: il fratello era morto 2 mesi prima dopo il vaccino

2 Novembre 2021 10:41

Vittoria Campo, calciatrice del Palermo femminile, è morta nelle scorse ore a causa di un malore improvviso: il 1° settembre era morto il fratello Alessandro

Alessandro e Vittoria Campo, due giovani fratelli legati da una triste tragedia. Palermo piange la scomparsa di due ragazzi, in circostanze ancora da chiarire. Nelle ultime ore Vittoria Campo, 23 enne calciatrice del Palermo femminile, è morta a causa di un malore improvviso. La ragazza di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, era molto conosciuta nel mondo dello sport siciliano e fin da piccola aveva sempre praticato attività fisica, non registrando mai alcun segnale che potesse far pensare a eventuali problemi di salute. La morte è avvenuta a distanza di due mesi da quella del fratello Alessandro Campo, scomparso il 1° settembre a Favignana. Il 25enne si sarebbe sentito poco bene, decidendo di tornare in camera per riposare: nella stanza è stato trovato alcune ore dopo privo di vita. Nessun segno di violenza sul corpo, dall’esame autoptico effettuato per stabilire eventuali correlazioni con la vaccinazione alla quale il ragazzo era stato sottoposto qualche giorno prima, è emerso che Alessandro era stato colto da arresto cardiaco.