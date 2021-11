OperaMusica Festival rapsodie Agresti Calabriae: a Gerace due appuntamenti all’insegna di musica, letteratura, vino e buon cibo

12 Novembre 2021 17:15

Musica, letteratura, vino e buon cibo per una cena spettacolo tra gli uliveti, i vigneti e gli agrumeti di Gerace

Si apre nella suggestiva cornice di Gerace la seconda tappa dell’OperaMusica Festival rapsodie Agresti Calabriae con due nuovi appuntamenti dedicati alle Piccole Opere di Teatro Musicale negli agriturismi.

Come ormai tradizione, la Rassegna ripropone il connubio tra cultura classica e la promozione delle attività produttive agricole e artigianali del territorio in una dimensione conviviale e festiva.

Il 12 e il 13 novembre la tenuta del Barone G.R.Macrì ospiterà due nuove produzioni realizzate in copodruzione con il Teatro Coccia – Fondazione Onlus/Teatro di tradizione Novara, che tra musica, belcanto e ironia rivisitano in chiave moderna due classici della letteratura italiana ed europea.

Venerdì 12 novembre ad accompagnare la cena sarà la: “La zuppa di Sasso” , l’operacibo ispirata ad una antica fiaba europea, una storia contro ogni pregiudizio, e che racconta come, mettendo in comune il poco di ognuno, si possa creare il tanto per tutti. Il libretto è di Stefano Simone Pintor, la musica di Federico Biscione è diretta da Carlo Emilio Tortarolo, la regia è di Stefano Ferrara. Al canto Miryam Marcone, Sara Palana e Mauro Secci.

Sabato 13 novembre l’opera si mangia e si beve, si gusta si guarda e si ascolta, tra una portata e l’altra, grazie alla Mini Opera dedicata al vino “Boccaccio delivery ovvero la vendetta di Cisti Fornaio”. Libretto e musica sono di Alberto Cara, da uno spunto offerto dalla seconda novella della IV giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Carlo Emilio Tortarolo dirige l’Ensemble del Teatro Coccia, la regia è di Salvatore Sito, cantano Federica Vinci, Semyon Basalaev e Andrea Tabili.

Un’esperienza unica che unisce il Belcanto, il Melodramma, il territorio e le sue ricchezze enogastronomiche. Due opere buffe moderne per due serate spensierate sotto le stelle di Gerace.

Ingresso cena ore 20:00, più spettacolo ore 21:00: Euro 25 + 5;