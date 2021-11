Occhiuto si dimette da deputato, gli subentra Gentile: “rappresenterò la Calabria con onestà e determinazione”

4 Novembre 2021 17:29

Al posto del neo presidente della Regione Calabria subentra Andrea Gentile, di Forza Italia, proclamato deputato della circoscrizione Calabria

Roberto Gualtieri e Roberto Occhiuto si sono dimessi dalla Camera: lo ha annunciato in Aula il vicepresidente, Andrea Mandelli. I loro nuovi incarichi di sindaco di Roma e governatore della Calabria sono infatti incompatibili con la carica di deputato. Gualtieri lascia libero il seggio di Roma centro per il quale verranno indette elezioni suppletive. Mentre al posto del neo presidente della Regione Calabria subentra Andrea Gentile.

Gentile: “mi prodigherò affinché il ruolo assegnatomi venga svolto con competenza e professionalità a favore del Paese e soprattutto della Calabria”

“L’Aula di Montecitorio mi ha proclamato Deputato della Repubblica. Preliminarmente vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Berlusconi e al coordinatore Tajani che nel 2018 mi vollero candidare nel Collegio uninominale Paola-Castrovillari della regione Calabria. Certamente le condizioni politiche di oggi e di quello che resta della legislatura sono completamente mutate. Ma, adesso come allora, Forza Italia rimane un perno fondamentale del sistema politico e istituzionale del nostro Paese”. E’ quanto afferma in una nota Andrea Gentile, di Forza Italia. “Ho accettato la carica con grande entusiasmo e mi prodigherò affinché il ruolo assegnatomi venga svolto con competenza e professionalità a favore del Paese e soprattutto della Calabria che mi ha dato i natali – prosegue -. Ritengo che in questo momento storico l’Italia, per la prima volta in Europa, stia assumendo un ruolo decisivo e di primo piano e, a mio avviso, la concordia fra le forze politiche è stata la base del rilancio economico e istituzionale del nostro paese”. “È naturale che mi prodigherò con tutte le mie forze affinché la Calabria con il nuovo Governo presieduto dall’amico e presidente On. Roberto Occhiuto, che ringrazio, possa recuperare i ritardi storici della nostra regione. La sfida non è impossibile ma noi figli di questa terra dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per ridare alla Calabria il prestigio perduto e la dignità che merita. Sono orgoglioso di essere calabrese, disciplinatamente seguirò le decisioni del mio partito, Forza Italia, guidato egregiamente dal Sen. Mangialavori. Un ringraziamento particolare a tutti gli elettori del mio collegio che mi hanno dato tantissimi consensi e che oggi spero di poter rappresentare con impegno, onestà e determinazione”, conclude.