5 Novembre 2021 18:36

Calabria: è emergenza migranti. Occhiuto: “ringrazio, a nome di tutti i calabresi, gli eroici soccorritori che nelle scorse ore hanno messo in salvo decine di migranti”

Il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, è intervenuto in merito alla questione relativa allo sbarco dei migranti a Isola Capo Rizzuto avvenuto ieri. “Ringrazio, a nome di tutti i calabresi, gli eroici soccorritori che nelle scorse ore hanno messo in salvo decine di migranti bloccati su un barcone in balia del mare in tempesta, a Isola di Capo Rizzuto. La Calabria non può essere lasciata sola a fronteggiare questa emergenza”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto.