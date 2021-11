26 Novembre 2021 20:30

Le parole del governatore calabrese Roberto Occhiuto sul Ponte sullo Stretto e sulle risorse del Pnrr

“Con Giovannini abbiamo parlato di Ponte sullo Stretto. Si deve fare, peraltro è un modo per passare alla storia della politica della Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Ora sono impegnato intanto a mettere a terra le risorse per le infrastrutture del Pnrr, del Fsc, le risorse in bilancio che c’erano. Da qui a gennaio c’è da impegnare queste risorse importanti che abbiamo per le infrastrutture”.