11 Novembre 2021 21:00

Calabria, Occhiuto: “grazie al lavoro del ministro Carfagna in manovra ci saranno i Lep sugli asili nido e sul trasporto scolastico di studenti con disabilità”

“Grazie al lavoro del ministro Carfagna in manovra ci saranno i Lep sugli asili nido e sul trasporto scolastico di studenti con disabilità. Un’iniziativa fondamentale per accorciare il divario Nord-Sud e per rafforzare i servizi. Anche la Calabria ne avrà un importante giovamento”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.