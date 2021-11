Reggio Calabria, il 16 novembre la presentazione del nuovo libro di don Valerio Chiovaro “L’amore non sia ipocrita”

12 Novembre 2021 11:43

Il prossimo 16 novembre verrà presentato il nuovo libro di don Valerio Chiovaro “L’amore non sia ipocrita”

Giorno 16 novembre alle ore 18.00 presso la Casa dei Giovani sita in via Cardinale Portanova 184, si terrà la presentazione del nuovo libro di don Valerio Chiovaro, “L’amore non sia ipocrita”, edito dalla Casa Editrice Edizioni Attendiamoci.

Il testo, che vuole offrire spunti educativi per una comunità educante, è arricchito dalla preziosa prefazione del Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano, che ne sintetizza così il senso. “Un libro che ci fa immergere nelle parole sempre attuali di san Paolo per discernere il senso profondo del nostro fare comunità e aiutarci a essere autentici educatori di comunione”.

Alla presentazione di giorno 18 novembre sarà presente Mons Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria – Bova ed interverranno Mons. Cesare di Pietro, Vescovo Ausiliare dì Messina ed il Prof. Daniele Cananzi, Direttore Di.GiES Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’accesso ai locali sarà consentito solo con Green Pass.