Maltempo, violento nubifragio a Termini Imerese: automobilisti bloccati dall’acqua e messi in salvo [VIDEO]

16 Novembre 2021 17:31

Maltempo: nubifragio a Termini Imerese, intervento dei pompieri

Un violentissimo nubifragio ha colpito questo pomeriggio Termini Imerese, in provincia di Palermo, causando danni in diverse zone della città. Strade completamente allagate che sembrano fiumi in piena e tombini scoperchiati. La forte pioggia, con grandine, si è abbattuta anche su Caccamo, nell’entroterra termitano. Ad essere maggiormente colpita è la contrada di San Giovanni li Greci, nella strada provinciale 21. Pioggia e fango hanno bloccato alcuni automobilisti, messi in salvo da carabinieri e i vigili del fuoco. Decine le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Allagamenti in via Salemi Oddo, dove alcuni negozi e scantinati sono stati invasi dall’acqua, ma anche in via Libertà e nella zona del porto, così come lungo corso Umberto e Margherita. Il tratto della Statale 113, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese è allagato e le auto non possono transitare. Allagamenti si registrano un po’ ovunque nella zona a valle della città, dove due settimane fa si erano già verificati gravi disagi.