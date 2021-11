No Green Pass, Zuccarello attacca Lucarelli: “eri lì per istigare la folla e da mesi denigri milioni di italiani, volevi un applauso?”. E poi lancia la sfida…

23 Novembre 2021 17:44

“Io sono contrario ad ogni tipo di violenza e aggressione, anche verbale, ma tu le fai in continuazione e sei andata lì appositamente per questo”, afferma in un video pubblicato su Facebook il politico messinese

“Selvaggia (Lucarelli, ndr), ma cosa fai… pensavi davvero che non ti avesse riconosciuto nessuno? Veramente pensavi di andare nella tana nel lupo e pensare di non essere notata? Sono tre giorni di solidarietà, tre giorni che ci state rompendo le p… Selvaggia, sei tu che hai voluto mostrare questa situazione, cosa volevi una pacca sulla spalla? Cosa ti aspettavi, forse che arrivando con la tua telecamerina ti avrebbero fatto un applauso”. E’ così che l’ex consigliere comunale di Messina Santi Daniele Zuccarello ha commentato il caso di Selvaggia Lucarelli, insultata e aggredita verbalmente mentre documentava la protesta di sabato dei no Green Pass al Circo Massimo di Roma. In un video la giornalista viene anche colpita al cellulare dalla testata di un manifestante.

Il militante politico messinese non intende però rivolgere alcun messaggio di solidarietà, anzi parla di istigazione: “le aggressioni verbali che tu fai da un anno contro una parte di popolazione non valgono? Hai denigrato giornalmente con i tuoi post milioni di italiani. Io sono contrario ad ogni tipo di violenza e aggressione, anche verbale, ma tu le fai in continuazione e sei andata lì appositamente per questo. Quali domande sei andata a fare? E quando dici che i giornalisti vengono attaccati, non generalizziamo, perché io sono stato anche altre volte a Roma e con i giornalisti ho avuto modo di parlare. Tu eri lì per istigare la folla e suscitare reazioni”.

“Se vuoi fare la giornalista, confrontati con Belpietro sui dati che giornalmente vengono analizzati. Sei andata lì con le tue domande, non hai bisogno di alcuna solidarietà perché nessuno ti ha fatto niente. La testata? Il signore ha avuto un gesto aggressivo, ma plausibile, sono due anni che rompi i…, è normale. Questo non è giornalismo, perché non c’è niente di obiettivo. Noi siamo per la libertà, voi volete vaccinarvi? Fatelo… i vaccinati intanto continuano a contagiarsi. Ti sfido a fare un confronto come le persone perbene”, conclude Zuccarello evidentemente contrario alla vaccinazione di massa e al pensiero della giornalista.