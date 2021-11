Sicilia, le manifestano No Green Pass proseguono: sabato corteo a Siracusa, domenica a Catania

5 Novembre 2021 13:59

I dettagli delle proteste fornite dal messinese Santi Daniele Zuccarello

Le piazze non si fermano, “abbiamo acceso questa fiamma nel cuore degli italiani e quindi continueremo”. E’ così che l’ex Consigliere Comunale di Messina, Santi Daniele Zuccarello, ha affermato in un video sui social, annunciando anche che sabato nuove manifestazioni No Green Pass si terranno a Siracusa (ore 15.30), mentre domenica a Catania (Piazza Iolanda e Piazza Roma dalle ore 16). “La protesta è organizzata dall’intera città, c’è un bel gruppetto di persone che fattivamente si adopera”, ha spiegato un’organizzatrice. Il corteo partirà dal Campo Scuola Pippo di Natale e percorrerà il centro cittadino, sino ad arrivare a Ortigia. “Sabato cammineremo per la città mano per mano, perché siamo persone pacifiche che vogliono semplicemente manifestare il loro dissenso, serve una grande partecipazione”, conclude.