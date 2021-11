No Green Pass, minacce shock a Tajani: “vi vedo bene a testa in giù, fascisti”

2 Novembre 2021 17:42

Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha ricevuto commenti molto pesanti sui social

E’ delle ultime ora la notizia che il Prefetto di Trieste ha emanato un’ordinanza per vietare le manifestazioni in città dei No Green Pass. A favore di questa decisione si è espresso anche Antonio Tajani, che ha cinguettato su Twitter: “bene la decisione del sindaco e del prefetto di Trieste di vietare le manifestazioni di protesta no vax fino al 31 dicembre. Ora è il momento della responsabilità. Il nemico è il virus, non il vaccino o il Green Pass”. Commentare sulla vicenda ha ovviamente esposto il coordinatore nazionale di Forza Italia agli haters del web. Tra i vari commenti, uno ha catturato l’attenzione del politico e dei media nazionali: “vi vedo bene appesi a testa in giù in piazzale Loreto. Fascisti”. “Questo è il buongiorno che mi arriva da un presunto no vax. Le minacce di morte non mi spaventano, nessun passo indietro. Solo con i vaccini e il Green Pass possiamo uscire dalla pandemia”, ribadisce Tajani.

Occhiuto: “solidarietà a Tajani, contro di lui minacce inaccettabili”

“Le minacce e gli attacchi verbali sono inaccettabili, e vanno condannati. Solidarietà al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ancora una volta vittima dell’intolleranza dei no vax. Il Covid si sconfigge solo con i vaccini e con la scienza”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Minacce Tajani, Siclari: “solidarietà al nostro coordinatore, vittima di estremisti no vax”

“Per l’ennesima volta siamo costretti a commentare uno squallido episodio di minacce rivolte al nostro Coordinatore nazionale Antonio Tajani solo perché sta sostenendo la campagna vaccinale che è l’unica strada per farci uscire dalla pandemia che ha già causato 5 milioni di morti in tutto il mondo. La posizione dei no vax è tollerabile nella misura in cui rimane nell’alveo di una scelta personale e se ne accettano le conseguenze. Diviene inaccettabile quando assume i contorni della violenza e delle minacce gratuite. Come Forza Italia continueremo a sostenere la campagna vaccinale in ogni modo essendo l’unica via possibile ed a difendere Antonio Tajani di fronte ad attacchi così beceri e violenti”. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute, Marco Siclari.