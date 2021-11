Nicolas: “la parata più bella? Contro la Reggina. Ho goduto, lì è successo un casino”

10 Novembre 2021 12:37

L’ex portiere della Reggina Nicolas si sbilancia sulla miglior parata effettuata finora: “è quella contro la Reggina, me la sono goduta”

Una grande parata, bisogna riconoscerlo. Si è immolato a braccia aperte coprendo la porta. E ha, alla fine dei conti, salvato il risultato. La parata di Nicolas su Cortinovis è stata una delle più belle di queste 12 giornate di Serie B. Ha permesso al Pisa di mantenere l’1-0, di raddoppiare nella ripresa e di portare a casa la vittoria, l’ultima per ora dei toscani. Un successo che alla Reggina non è andato giù, perché avrebbe meritato molto di più, ma è stato lo slancio per le quattro vittorie successive nelle ultime cinque. Per Nicolas, però, quello resta il miglior intervento: “la parata più bella è stata quella contro la Reggina, poi era anche la mia ex squadra, lì è successo tutto un casino. Me la sono goduta proprio”. Lo ammette, il portiere brasiliano, senza giri di parole, alla trasmissione “Il Neroazzurro”, confessando anche indirettamente l’aria tesa di questa estate dopo il suo passaggio in Toscana.