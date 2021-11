Messina, la giornalista Rai Micaela Palmieri presenta il suo libro “Next stop Rogoredo”: storia di chi è uscito dal drug grove

9 Novembre 2021 18:11

Nel corso dell’evento “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”, la giornalista Rai Micael Palmieri presenta il suo libro “Next stop Rogoredo”

Brava giornalista Rai, nota conduttrice del TG1, grande autrice di romanzi: in una parola, Micaela Palmieri. Inizia la carriera al settimanale “Oggi”, poi approda in Rai dove ha lavorato per i format di Rai Parlamento 7 giorni in Parlamento e Eurozone e per la rubrica politica di Rai Due Quello che… Regioni; ora conduce il TG della rete ammiraglia Rai.

Laureata in Legge e Storia all’Università degli Studi di Milano, ha frequentato anche i corsi di recitazione dell’Active Theatre Center. Appassionata di lettura, cinema e teatro, pratica yoga, gioca a tennis e ama il calcio. Micaela Palmieri ha pubblicato il bellissimo romanzo “Next Stop Rogoredo” (Baldini Castoldi), una storia di chi è uscito dal drug grove.

“Vado fiera di “Next Stop Rogoredo” nel quale descrivo la realtà di un luogo, in totale degrado, anche se la situazione ultimamente pare migliorata. Ma le scene che ho visto lì nessuno potrà mai cancellarle dalla mia mente di donna e di giornalista. Da spezzare il cuore”.

Il libro “Next stop Rogoredo” sarà presentato sabato 13 novembre 2021, ore 11.30, all’Istituto “Cristo Re” alla presenza dell’autrice nella Rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, la Camera di Commercio di Messina, il Gruppo editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” quale media partner e l’Hotel “Messenion”.

Ingresso gratuito e con mascherina. Info e prenotazioni: bytoeditore73@gmail.com.