Pallacanestro Viola, Netoip si conferma sponsor neroarancio per la stagione 2021-2022Pallacanestro Viola, Netoip si conferma sponsor neroarancio per la stagione 2021-2022

18 Novembre 2021 16:29

Pallacanestro Viola e Netoip rinnovano il loro rapporto di partnership anche per la stagione sportiva 2021-2022

Netoip è partner di Pallacanestro Viola anche nella stagione sportiva 2021-2022. Netoip è la tecnologia a portata di mano:Internet Fibra, Internet FWA, Mobile. L’azienda marchigiana con sede ad Ancona anche quest’anno ha ancora investito e scelto la Calabria e la Sicilia per offrire i suoi servizi in collaborazione con Tonino Quattrone, titolare della Multiservice 5D ed amministratore di SOS Tech, ponendo la sua sede a Reggio.

Il collegamento a internet è ormai indispensabile a qualsiasi attività lavorativa, di studio, per scopi ludici e di svago e Netoip fornisce fibra ad ottima velocità a basso costo attraverso un complesso di antenne a basso impatto ambientale che consente di portare internet con bassi investimenti e quindi bassi costi per il cliente finale e per l’azienda.

Netoip fornisce servizi internet con backup, fonìa e centralini a diversi impianti sportivi quali il PalaCalafiore e lo Stadio Granillo, Netoip a Reggio Calabria è un punto di incontro per i rivenditori, per gli installatori e i tecnici ma soprattutto per il cliente che desidera pagare la bolletta direttamente in una sede fisica o avere informazioni su servizi e dettagli

Netoip con tecnologia e passione è un servizio di qualità al giusto costo! Di prossima apertura sportello e ufficio Netoip business a Reggio Calabria in viale Messina 5.