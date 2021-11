‘Ndrangheta, Pd Taranto: “cordata umana di solidarietà al Sindaco di Siderno”

16 Novembre 2021 12:17

Messaggi di vicinanza anche dalla Puglia al Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, dopo gli attacchi da parte della ‘ndrangheta

“Abbiamo il dovere di rispondere con una cordata di presenza e umana solidarietà mentre auspichiamo la realizzazione massiccia di interventi capaci di contrastarli. Taranto è capoluogo della nostra provincia, lo Jonio ci abbraccia, abitiamo il Sud, e siamo tutti sotto lo stesso cielo, lottiamo per gli stessi obiettivi. Per questo, come democratiche e democratici del Pd ionico, ci uniamo al coro di voci che chiede allo Stato di essere presente e sostenere l’amministrazione e la cittadinanza di Siderno”. Con queste parole, in una nota diffusa questa mattina, il commissario Pd di Taranto, Nicola Oddati, anche coordinatore nazionale Agorà Democratiche; il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, la responsabile Agorà Taranto, Ilaria Cinieri il coordinamento provinciale del Pd Taranto, le democratiche e i giovani democratici Terra Jonica, esprimono vicinanza al Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, dopo gli attacchi da parte della ‘ndrangheta. “A poco più di un mese dalle elezioni, si sono verificati almeno tre atti profondamente intimidatori: l’incendio alle auto di un consigliere comunale, il proiettile rinvenuto sulla finestra dell’ufficio elettorale ed infine, nella notte scorsa, l’incendio di due mezzi del Comune”, ricordano nella nota.