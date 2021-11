Nasce Conflavoro PMI Reggio Calabria: Domenico Rositano presidente

11 Novembre 2021 17:25

Nasce Conflavoro PMI Reggio Calabria: la sede presieduta da Domenico Rositano entra nella confederazione guidata da Roberto Capobianco

Conflavoro PMI continua a espandersi: entra nella confederazione guidata da Roberto Capobianco anche l’area di Reggio Calabria con la sede presieduta da Domenico Rositano, commercialista di 38 anni, esperto in fondi europei e promotore di numerose iniziative a supporto di startup e PMI.

“Le imprese e partite Iva di Reggio Calabria e provincia subiscono le stesse drammatiche problematiche del resto d’Italia ancor più accentuate dall’elevato tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa. Inoltre – spiega Rositano – due calabresi su dieci sono senza lavoro ed il reddito delle famiglie, già nettamente inferiore a quello medio italiano, è diminuito del del 3,3 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente. Evidentemente le politiche attuali non sono sufficienti per cambiare la situazione drammatica in cui versa storicamente il nostro territorio. È necessario sostenere in modo differente le imprese nello sbloccare lo stallo del sistema lavoro, agevolando le assunzioni con sgravi e decontribuzioni strutturali più incisive, con un migliore uso dei fondi europei, perché i calabresi vogliono lavorare, ma le aziende non sono ancora nelle condizioni migliori per progettare e investire nel futuro. La base di partenza non può che essere questa”.