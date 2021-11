Pallacanestro Viola, Multiservice 5D è ancora partner ufficiale del club neroarancio per la stagione 2021/2022

6 Novembre 2021 13:25

La Pallacanestro Viola e Multiservice 5D confermano il proprio accordo di partnership anche per la stagione 2021/2022

Multiservice 5D è ancora partner ufficiale della Pallacanestro Viola. Multiservice5D è il Centro autorizzato per l’assistenza e riparazione di qualsiasi dispositivo Elettronico e Digitale, nato proprio dalle riparazione di Smartphone e Tablet, oggi è in questo settore punto di riferimento per moltissimi Brand. Da Multiservice5D si effettuano Riparazione di TV – Smart Tv – Decoder – Dolby Surround – Strumenti di Intrattenimento ed Audiovisivi.

Multiservice è Informatica e Consulenza Reti: dal Notebook al PC, dalla creazione di Server a soluzioni Cloud-Based alla progettazione di reti Internet e Intranet. Multiservice è Mobilità Elettrica ed è centro assistenza autorizzata e Certificata per tutti i Brand, con riparazioni complete in sede, in garanzia e fuori garanzia su dispositivi cone monopattini, Hoverboard ed Ebike.

Multiservice è Riparazioni in Real Time: da Multiservice il Cliente, ha infatti la possibilità di assistenza tecnica e riparazioni in tempo reale su ogni dispositivo senza perdere i dati e con il massimo rispetto per la privacy con il recupero di tutti i dati personali (Rubrica, SMS, Foto, Video, Chat dei Social più Diffusi) da dispositivi funzionanti e non.

Con Multiservice è possibile concordare la consegna e il ritiro presso il Domicilio del Cliente o il Punto Vendita dove il cliente verrà accolto con alta professionalità e competenza qualificata.