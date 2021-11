ACR Messina in lutto: scomparsa la madre dell’allenatore Eziolino Capuano

17 Novembre 2021 12:14

Grave lutto in casa ACR Messina: la squadra peloritana si stringe intorno all’allenatore Eziolino Capuano per la scomparsa della madre avvenuta nelle ultime ore

Triste notizia in casa ACR Messina, la squadra peloritana è stata colpita da un grave lutto. Nelle ultime ore è venuta a mancare la madre dell’allenatore Eziolino Capuano che da poco più di un mese siede sulla panchina messinese dopo essere subentrato a Sullo, ex calciatore e bandiera giallorossa. La società, attraverso una breve nota, ha espresso la tua totale vicinanza all’allenatore in questo momento difficile: “l’ACR Messina si stringe attorno all’allenatore Ezio Capuano e la sua famiglia per la scomparsa della cara madre. Al tecnico tutta la nostra vicinanza in questo momento di difficoltà“.