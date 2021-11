La star Monique Morley prima e dopo il Pfizer, infarto e pericardite: “è colpa del vaccino, perchè mi dicono il contrario?”

6 Novembre 2021 20:55

La star australiana Monique Morley posta su Instagram due foto in cui viene ritratta prima e dopo il vaccino Pfizer: la showgirl ha avuto gravi effetti collaterali fra i quali un attacco di cuore e una pericardite

Un collage postato su Instagram: nella foto di destra più bella che mai, in gran forma e sorridente all’obiettivo della fotocamera; in quella di sinistra in gravi condizioni su un letto d’ospedale. In entrambe le foto c’è la stessa persona, Monique Morley, star del reality “The Bachelor”, ritratta in due momenti differenti: prima e dopo il vaccino. La showgirl ha raccontato quanto le è accaduto su Instagram spiegando di aver avuto gravi problemi di salute, fra i quali un attacco di cuore e la diagnosi di una pericardite, appena dopo la somministrazione del Pfizer.

“Volevo aspettare a postare, perché onestamente tutto quello che mi è accaduto è stato un po’ troppo forte. Ma sento che ora posso farlo. – spiega la Morley – Sto condividendo tutto questo in modo che forse ci penserete due volte prima di avere discussioni con un amico o una persona cara sulle loro scelte e sceglierete di essere gentili invece di pensare di saperne di più. 15 minuti dopo la prima dose ho iniziato ad avere spasmi incontrollabili per 45 minuti. Il dottore e l’infermiera mi hanno detto di non andare in ospedale, ma di andare a casa e riposare visto che non avevo precedenti simili. Il giorno dopo ero nel mio salotto quando è iniziato di nuovo il blocco della mascella, ho iniziato a sudare, ad avere palpitazioni cardiache, avevo la visione sfocata, crampi in tutto il corpo”.

La showgirl è stata trasportata in ospedale in ambulanza ed è stata dimessa dopo appena 8 ore, successivamente un altro ricovero con altre dimissioni arrivate 12 ore dopo: “dopo tutto questo purtroppo mi sono svegliata alle 4.30 del mattino per un attacco di cuore. Sono andata dritta all’ospedale. ECG era anormale e sono stati evidenziati dei danni al mio cuore e anche un’infiammazione, ovvero la pericardite. È così sconfortante avere tutti che ti dicono che non è correlato al vaccino quando in realtà lo è. Non continuerò troppo sul lato traumatico delle cose perché non voglio concentrarmi su quello. Ma voglio condividere con tutti voi come mi sto riprendendo. In tempi come questi – conclude la Morley – dobbiamo essere presenti l’uno per l’altro anche se non siamo d’accordo. Questo è un momento spaventoso per molti. Quindi, per favore, siate gentili. Anche se non siete d’accordo. Il mondo ha bisogno di tutto l’amore possibile”.