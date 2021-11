Minacce di morte contro Toti, assegnata una scorta al presidente della Regione Liguria

3 Novembre 2021 11:45

Minacce di morte contro Toti, la prefettura di Genova ha disposto la protezione del Governatore ligure dopo l’ultimo episodio avvenuto il 1° novembre

Giovanni Toti avrà la scorta. La decisione è stata presa dalla prefettura di Genova dopo le minacce comparse nel quartiere genovese di Oregina, solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno visto il Governatore della Liguria protagonista. “Agli insulti sono ormai abituato, alla grande ondata di solidarietà invece non ci si abitua mai e quando arriva è sempre una bella sorpresa. Quindi vi ringrazio uno a uno per il grande affetto, senza colore politico, che è mi arrivato in queste ore per le gravi minacce ricevute. Ma sapete cosa vi dico? Mi fa più paura il Covid di qualsiasi minaccia, quindi avanti a testa alta, pieno del vostro affetto. E grazie agli uomini e alle donne della scorta che da domani mi seguiranno, spero per poco perché il nemico da sconfiggere resta il virus”, afferma Toti.

Minacce di morte a Toti, De Nisi e Cirillo: “logica sopraffazione non vincerà”

“Un gesto vile che stigmatizziamo in maniera decisa e contro il quale la società civile, e non solo, saprà reagire dimostrando, ancora una volta, che la logica del sopruso non avrà mai il sopravvento”. Sono le parole con cui i consiglieri regionali di ‘Coraggio Italia’ Francesco De Nisi e Salvatore Cirillo esprimono solidarietà al governatore della Liguria e vicepresidente del partito Giovanni Toti dopo l’ennesima minaccia indirizzata alla sua persona. Le parole dei due consiglieri regionali arrivano, anche, dopo che il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ha deciso di mettere sotto scorta Giovanni Toti. Decisivo, in questa direzione, l’ultimo episodio nel quartiere genevose di Oregina con la scritta e le minacce di morte. “Si tratta di episodi che ci indignano – aggiungono Cirillo e De Nisi -, sono atteggiamenti da condannare e che non devono assolutamente influenzare l’ il fondamentale, sostanzioso e concreto impegno politico e istituzionale del presidente Toti”. De Nisi e Cirillo, anche a nome di tutta la Calabria, rivolgono “un sincero incoraggiamento a proseguire sul cammino istituzionale intrapreso con la determinazione di sempre, quella dimostrata anche durante le ultime visite nella nostra regione”. Poi concludono: “A testa alta con la consapevolezza di essere dalla parte di tutti i cittadini”.