11 Novembre 2021 15:28

Minacce di morte a Maurizio Gasparri: “la tua fine è vicinissima”. Lettera anonima all’esponente di Forza Italia

Ignoti hanno preso di mira Maurizio Gasparri, spedendo una lettera indirizzata al senatore di Forza Italia con delle minacce esplicite: “l a tua fine è vicinissima”, “una brutta fine tra mille dolori”, “qualcuno ti spari addosso “. “Ho sporto denuncia alle Forze dell’Ordine. Tutto questo non influirà in nessun modo con il mio impegno, con la coerenza di sempre”, afferma Gasparri.

Occhiuto: “vicinanza a Gasparri, andrà avanti con ancora più convinzione”

“Desidero esprimere la mia vicinanza al senatore Maurizio Gasparri, per le assurde e deliranti minacce ricevute tramite una lettera anonima. Queste intimidazioni non lo faranno certo arretrare, ed anzi siamo sicuri che gli daranno ancora più convinzione nella sua azione politica”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

La solidarietà di Marco Siclari

“Sono vicino al collega ed amico Maurizio Gasparri che ha subito minacce di morte, vili e becere. Le idee politiche possono essere criticate ma non è accettabile, in un paese civile, che dalla critica si passi alla violenza, all’odio ed alla minaccia. Conosco Maurizio Gasparri, grande persona, perbene e determinata e so che tali atti gli daranno più forza e maggiore convinzione per andare avanti nel percorso politico. Sono vicino a Maurizio Gasparri con grande solidarietà e convinzione“. E’ quanto ha affermato Marco Siclari, Senatore azzurro e Capogruppo in Commissione salute.

Falcone: “siamo vicini all’amico Maurizio Gasparri”

“Siamo vicini all’amico Maurizio Gasparri, punto di riferimento indiscusso per Forza Italia e tutto il centrodestra, nel mirino di un inquietante messaggio minatorio che non deve passare sotto silenzio. In politica come nella vita non deve esserci spazio per l’odio e la violenza. Per questo, a nome di dirigenti e militanti azzurri di Catania e provincia, voglio esprimere a lui e ai suoi cari la massima solidarietà, nell’attesa di abbracciarlo di persona quando, questo fine settimana, sarà ospite dell’evento azzurro “La Nostra Forza” a Mazara del Vallo”. Lo afferma Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della lettera anonima recapitata al senatore FI Maurizio Gasparri contenente minacce di morte.