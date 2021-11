Milazzo: nuovo asfalto per la rotonda, svincolo chiuso per due notti

15 Novembre 2021 17:08

Milazzo: autostrade Siciliane eseguirà anche il ripristino dell’asfalto che circonda la rotatoria antistante i caselli autostradali

Dopo il rifacimento totale della pavimentazione dello svincolo di Milazzo dell’autostrada A20 Messina-Palermo, nei prossimi giorni Autostrade Siciliane eseguirà anche il ripristino dell’asfalto che circonda la rotatoria antistante i caselli autostradali.

I lavori impegneranno la ditta Isgrò Costruzioni di Merì per due notti e pertanto, per consentire i lavori, dalle ore 23.00 di mercoledì 17 alle ore 6.00 di giovedì 18, e dalle ore 23.00 di giovedì 18 sino ale ore 6.00 di venerdì 19, lo svincolo di Milazzo rimarrà chiuso sia in entrata che in uscita.