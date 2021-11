Trapani, giunti 847 migranti a bordo di una nave ong tedesca: a bordo anche un piccione

8 Novembre 2021 11:48

La proprietaria, una donna partita dalla Libia, ha dovuto iniziare il periodo di quarantena necessario per scongiurare il rischio Covid, così ha dovuto separarsi dal volatile per il rispetto dei protocolli sanitari

C’era anche un piccione tra gli 847 migranti giunti a Trapani a bordo della nave Sea Eye 4. L’animale ha viaggiato con una donna partita dalla Libia, tratta in salvo nei giorni scorsi dalla nave della ong tedesca, che lo teneva legato al braccio con una catenella. Al suo arrivo a Trapani, però, la donna ha iniziato il periodo di quarantena necessario per scongiurare il rischio Covid e così ha dovuto separarsi dal piccione per il rispetto dei protocolli sanitari: la polizia ha quindi contattato i volontari dell’Oipa.

“Si tratta di un piccione allevato in casa e che non riesce a volare – racconta ai microfoni dell’agenzia Dire Baldo Ferlito, vicedelegato Oipa Trapani – . È il primo caso per noi di un uccello giunto dall’Africa, stiamo cercando di capire come accudirlo al meglio trovando una sistemazione adeguata”. Ai primi di ottobre una pecora era giunta sull’isola di Lampedusa viaggiando su un barchino con 13 migranti tunisini, mentre nell’estate del 2020 fu un gatto a sbarcare sulla più grande delle isole Pelagie.