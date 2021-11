Migranti, Sofo tra tristezza e rimpianti: “Roccella è la nuova Lampedusa, emblema della Calabria che potrebbe essere oro per l’Italia”

30 Novembre 2021 15:14

L’europarlamentare ha pubblicato sui social la foto di una barca spiaggiata a Roccella Jonica da oltre un mese: era stata utilizzata dagli scafisti per il trasbordo dei migranti

“Una barca spiaggiata da un mese, pare lasciata alla deriva dagli scafisti dopo il trasbordo di migranti destinazione Roccella Jonica, la nuova Lampedusa. Emblema di un territorio che – se sviluppato – per l’Italia sarebbe oro, la speranza di tornare a essere il centro del Mediterraneo, epicentro di gran parte delle dinamiche economiche e geopolitiche dei prossimi anni”. E’ quanto scrive sui social Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fratelli d’Italia, che tra tristezza e rimpianti analizza l’emergenza migranti che si sta vivendo ormai da settimane in Calabria.

“E che invece, abbandonato, sta diventando un incubatore di disperazione: quella di milioni di italiani lasciati senza servizi e senza lavoro. Quella di migliaia di immigrati attratti con falsa promessa di quel futuro migliore che in realtà non sta esistendo neppure per chi di queste terre è cittadino”, ha concluso l’eurodeputato.